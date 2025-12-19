Ντομαγκόι Βίντα: O ήρωας της ΑΕΚ που αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, βίντεο και φωτογραφίες
Ντομαγκόι Βίντα: O ήρωας της ΑΕΚ που αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, βίντεο και φωτογραφίες
Από το γκολ κόντρα στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ στο γκολ με την Κραϊόβα - Ο 36χρονος Κροάτης αμυντικός δίνει προκρίσεις στην ΑΕΚ παίζοντας σαν έφηβος
Δυόμιση χρόνια έχουν περάσει όταν ο Ντόμαγκοι Βίντα έστελνε τη μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Λιβάκοβιτς, και τους φίλους της ΑΕΚ στα ουράνια.
Ο Κροάτης πήρε το ριμπάουντ από το χαμένο πέναλτι του Λιβάι Γκαρσία έκανε το 2-2 και έστειλε την ΑΕΚ στα πλέι οφ του Champions League σε ένα ματς που θα μείνει για πάντα αξέχαστο σε όλους τους Ενωσίτες.
Δύο σεζόν μετά και άλλα δύο χρόνια στην πλάτη του 36χρονου Κροάτη και είναι ξανά εκείνος πρωταγωνιστής στη μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ, απέναντι στην Κραϊόβα, στους «16» του Conference League.
Η ΑΕΚ βρισκόταν πίσω στο σκορ με 0-2 και ήταν με την πλάτη στον τοίχο, όντας 9η θα έχανε την τεράστια ευκαιρία να τερματίσει στην πρώτη 8αδα γλυτώνοντας έναν γύρο νοκ άουτ.
Οι Ρουμάνοι έχασαν τεράστια ευκαιρία για το 0-3 όταν ο Βίντα τους το αρνήθηκε με φοβερό τάκλιν πάνω στη γραμμή, σώζοντας την ΑΕΚ από βέβαιη παραβίαση της εστίας.
Λίγα λεπτά μετά, ο ίδιος με κεφαλιά έβαλε ξανά την Ένωση στο ματς, κάνοντας σήμα στην εξέδρα να συνεχίσει να φωνάζει και να ενθαρρύνει την ομάδα, δίνοντας το έναυσμα για την ανατροπή, σαν πραγματικός ηγέτης.
Η ΑΕΚ πέτυχε το 2-2 και στη συνέχεια από κόρνερ του Ελίασον, ο Βίντα πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι τσίμπησε τη μπάλα με τον αμυντικό της Κραϊόβα να τον χτυπάει από πίσω και τον διαιτητή να δίνει το σημείο του πέναλτι, ενώ ο Βίντα ξεσήκωνε τον κόσμο στην κερκίδα.
Ο Γιόβιτς ευστόχησε έδωσε τη νίκη στην Ένωση, όμως την αποθέωση γνώρισε ο Ντόμαγκοι Βίντα, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP της αναμέτρησης.
Ο Κροάτης από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα αμφισβητήθηκε. Ήρθε από γεμάτη 4ετία στην Μπεσίκτας και φυσικά έχοντας παράσημο την πορεία της Εθνικής Κροατίας στο Μουντιάλ του 2018, όπου έφτασε στον τελικό ως βασικό στέλεχος και παρτενέρ του Λόβρεν.
Τελικά, η πρώτη του σεζόν εξελίχθηκε σε θρίαμβο αφού η Ένωση κατέκτησε το νταμπλ, με τον ίδιο να πετυχαίνει σημαντικά γκολ όπως εκείνο στην έδρα του Ιωνικού με την ομάδα του Αλμέιδα να φεύγει τότε με ένα πολύ σημαντικό διπλό.
Την επόμενη σεζόν, έδωσε την πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League, με την κεφαλιά του κόντρα στην Ντινάμο, ενώ στους ομίλους του Europa League ισοφάρισε πάλι με το κεφάλι στο εντός έδρας ματς με τον Άγιαξ.
Τη φετινή χρονιά, όπως δήλωσε και ο Μάρκο Νίκολιτς στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, ο Κροάτης συζήτησε με τον Σέρβο για το ρόλο του στην ομάδα.
«Το καλοκαίρι είχαμε μια ειλικρινή κουβέντα. Του είπα ότι θα δίναμε λίγο περισσότερο προσοχή σε νεότερους παίκτες και ότι αυτός θα ήταν από τους αρχηγούς και θα έπαιρνε τον χρόνο να βοηθήσει για να τους υποστηρίξει.
Εκτίμησε αυτή την κουβέντα για να αναλάβει τον ρόλο αυτό. Στην Εθνική Κροατίας είχε έναν αντίστοιχο ρόλο, τον δέχθηκε και εδώ.
Είναι ένας παίκτης με μεγάλη εμπειρία και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο για έναν παίκτη αυτού του στάτους. Αλλά το έχει φέρει εις πέρας».
Ο Κροάτης δέχθηκε αυτόν τον... υποβαθμισμένο ρόλο του χωρίς να αντιδράσει. Ήξερε ότι η ομάδα θα τον χρειαστεί και ήταν και είναι εκεί στα δύσκολα.
Ο «υπαρχηγός» της Ένωσης δικαιώθηκε, η ομάδα επίσης δικαιώθηκε και ο στρατηγός Βίντα έδειξε το δρόμο για άλλη μία φορά σε μία στιγμή που η ΑΕΚ βρισκόταν στα... σχοινιά.
Παρότι ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης και θα δικαιούνταν να ξεσπάσει με την ψυχή του, με τους πανηγυρισμούς να έχουν κοπάσει στον αγωνιστικό χώρο και τους παίκτες της Κραϊόβα ακόμα να προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ, ο Βίντα στάθηκε στο πλευρό ενός αντιπάλου, δείγμα της τεράστιας ποδοσφαιρικής προσωπικότητάς του.
Με την κιτρινόμαυρη φανέλα έχει πετύχει 10 γκολ σε 117 εμφανίσεις, με κάποια από αυτά να είναι από τα σημαντικότερα της σύγχρονης ιστορίας της ΑΕΚ.
Το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι, όμως στις τάξεις των οπαδών των κιτρινόμαυρων κυριαρχεί το θέλημα ο Κροάτης να μείνει για... πάντα στην ΑΕΚ και να κλείσει την καριέρα του εδώ.
