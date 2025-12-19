Γιουσούφ Ντικέτς: Ο «πιο κουλ σκοπευτής του κόσμου» δεν νιώθει άνετα με τη δημοσιότητα
Γιουσούφ Ντικέτς: Ο «πιο κουλ σκοπευτής του κόσμου» δεν νιώθει άνετα με τη δημοσιότητα
Ο Τούρκος ολυμπιονίκης που έγινε viral στο Παρίσι για το απαράμιλλο στυλ του εξομολογείται ότι προτιμά την ηρεμία του σκοπευτηρίου από τα αδιάκριτα βλέμματα
UPD:
Ο Γιουσούφ Ντικέτς, ο άνθρωπος που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 στα 10 μέτρα αεροβόλο πιστόλι, παραμένει πιστός στον χαρακτήρα του: απλός και ειλικρινής. Ο Τούρκος σκοπευτής που καθήλωσε τον πλανήτη επειδή αγωνίστηκε χωρίς ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό και με το χέρι στην τσέπη, παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη σε ξένο μέσο, μιλώντας στην ισπανική εφημερίδα MARCA.
Μια καριέρα που ξεκίνησε από τύχη
Παρά την τεράστια επιτυχία του, ο Ντικέτς αποκάλυψε πως η σχέση του με τα όπλα δεν ήταν παιδικό όνειρο. «Δεν έπαιξα ποτέ με τέτοια παιχνίδια ως παιδί. Ούτε πιστόλια, ούτε τουφέκια, τίποτα», ομολογεί.
Μάλιστα, μέχρι την ηλικία των 28 ετών, δεν γνώριζε καν ότι η σκοποβολή ήταν ολυμπιακό άθλημα! «Όταν βλέπω παιδιά να ξεκινούν στα 15 ή τα 16 τους, χαίρομαι πολύ, αλλά νιώθω και λίγο άτυχος που δεν ξεκίνησα τόσο νέος. Μου προκαλεί μια μικρή θλίψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η «σκοτεινή» πλευρά της viral διασημότητας
Το στυλ του Ντικέτς έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, με κορυφαίους αθλητές όπως ο Μόντο Ντουπλάντις να υιοθετούν την πόζα του μετά τις νίκες τους. Ωστόσο, για τον ίδιο τον 51χρονο αθλητή, η ξαφνική αναγνωρισιμότητα δεν είναι πάντα ευχάριστη.
«Λόγω του χαρακτήρα μου, η φήμη δεν με κάνει να νιώθω άνετα. Δεν μου αρέσει όταν βγαίνω για έναν καφέ με έναν φίλο μου, ο κόσμος να με καταγράφει κρυφά ή να με κοιτάζει επίμονα όλη την ώρα», εξήγησε. Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή του για τις ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφορούν κατά καιρούς γύρω από το όνομά του στο διαδίκτυο.
Η σημασία της άνεσης
Όσο για την περίφημη στάση του με το χέρι στην τσέπη, ο Ντικέτς παραμένει πρακτικός: «Το σημαντικό είναι να είσαι άνετος». Αυτή η απλότητα ήταν που τον μετέτρεψε σε σύμβολο των Αγώνων του Παρισιού, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο και η ψυχραιμία μπορούν να νικήσουν ακόμα και την πιο εξελιγμένη τεχνολογία.
Μια καριέρα που ξεκίνησε από τύχη
Παρά την τεράστια επιτυχία του, ο Ντικέτς αποκάλυψε πως η σχέση του με τα όπλα δεν ήταν παιδικό όνειρο. «Δεν έπαιξα ποτέ με τέτοια παιχνίδια ως παιδί. Ούτε πιστόλια, ούτε τουφέκια, τίποτα», ομολογεί.
Μάλιστα, μέχρι την ηλικία των 28 ετών, δεν γνώριζε καν ότι η σκοποβολή ήταν ολυμπιακό άθλημα! «Όταν βλέπω παιδιά να ξεκινούν στα 15 ή τα 16 τους, χαίρομαι πολύ, αλλά νιώθω και λίγο άτυχος που δεν ξεκίνησα τόσο νέος. Μου προκαλεί μια μικρή θλίψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η «σκοτεινή» πλευρά της viral διασημότητας
Το στυλ του Ντικέτς έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, με κορυφαίους αθλητές όπως ο Μόντο Ντουπλάντις να υιοθετούν την πόζα του μετά τις νίκες τους. Ωστόσο, για τον ίδιο τον 51χρονο αθλητή, η ξαφνική αναγνωρισιμότητα δεν είναι πάντα ευχάριστη.
«Λόγω του χαρακτήρα μου, η φήμη δεν με κάνει να νιώθω άνετα. Δεν μου αρέσει όταν βγαίνω για έναν καφέ με έναν φίλο μου, ο κόσμος να με καταγράφει κρυφά ή να με κοιτάζει επίμονα όλη την ώρα», εξήγησε. Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή του για τις ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφορούν κατά καιρούς γύρω από το όνομά του στο διαδίκτυο.
Η σημασία της άνεσης
Όσο για την περίφημη στάση του με το χέρι στην τσέπη, ο Ντικέτς παραμένει πρακτικός: «Το σημαντικό είναι να είσαι άνετος». Αυτή η απλότητα ήταν που τον μετέτρεψε σε σύμβολο των Αγώνων του Παρισιού, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο και η ψυχραιμία μπορούν να νικήσουν ακόμα και την πιο εξελιγμένη τεχνολογία.
View this post on Instagram
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα