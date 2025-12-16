Μετά τον Αντετοκούνμπο και ο Γιόκιτς μπήκε στο στόχαστρο του Σενγκούν: «Δεν μπορείς να τον ακουμπήσεις, κερδίζει φάουλ κάθε φορά»

"I don't know. He got three time MVP. I'm sure he wasn't getting the calls when he was my age too. Eventually, I'll get there. He did work all the way this to come to here."



Rockets' Alperen Sengun on whether he gets the same calls as Nikola Jokic 🗣pic.twitter.com/h0T3Qkm4mj — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 16, 2025

Το καλοκαίρι ο Τούρκος μετά τη μεγάλη νίκη της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα για τα ημιτελικά του Eurobasket είχε κριτικάρει τον Γιάννη αναφέροντας ότι έχει αδυναμία στις πάσες, «είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, αλλά δεν είναι καλός πασέρ».Μετά το τέλος του τελικού της Τουρκίας με την Γερμανία και όταν οι παίκτες της καλύτερης πεντάδας παρέλαβαν τα βραβεία τους, ο Έλληνας σταρ δεν έδωσε το χέρι στον Τούρκο σέντερ.