Λιονέλ Μέσι: Προφυλακίστηκε ο διοργανωτής της περιοδείας του στην Ινδία μετά τα επεισόδια σε γήπεδο επειδή εμφανίστηκε λίγα λεπτά
Η... σύντομη εμφάνιση του Λίο Μέσι στο στάδιο Salt Lake της Καλκούτας και οι σκηνές χάους που ακολούθησαν την αποχώρηση του, οδήγησαν στη φυλακή τον Ινδό διοργανωτή

Τα όσα απίστευτα συνέβησαν μετά την ολιγόλεπτη παρουσία του Λιονέλ Μέσι στο γήπεδο της Καλκούτας, το οποίο οι αγανακτισμένοι φίλαθλοι μετέτρεψαν σε... βομβαρδισμένο τοπίο, δεν έμειναν χωρίς συνέπειες.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Αργεντινός (συνοδευόμενος μεταξύ άλλων από τους Λουίς Σουάρες και Ροντρίγκο ντε Πολ) πήγε στην πόλη της Ινδίας στο πλαίσιο της περιοδείας «GOAT India Tour 2025» και θεωρητικά θα αγωνιζόταν για λίγα λεπτά σ' ένα φιλικό ματς με μία μικτή ομάδα, αλλά αφού βγήκε στο γήπεδο αρκέστηκε στο να χαιρετίσει τον κόσμο και να βγει κάποιες φωτογραφίες με VIP και τοπικούς άρχοντες πριν επιστρέψει στα αποδυτήρια και δεν εμφανιστεί ξανά ποτέ.



Με τον κόσμο να έχει γεμίσει ασφυκτικά το γήπεδο και να έχει πληρώσει μία περιουσία για να τον δει από κοντά, αυτή η εξέλιξη προκάλεσε την οργή του πλήθους που ξέσπασε στα πλαστικά καθίσματα τα οποία έριχνε στον αγωνιστικό χώρο και γενικά κατέστρεψε τα πάντα.

Chaos erupts during Lionel Messi’s India tour

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν με τις σκηνές χάους στο γήπεδο προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των αρχών που από το βράδυ του Σαββάτου προχώρησαν στη σύλληψη του επιχειρηματία Σαταντρού Ντούτα, που ήταν ο υπεύθυνος της διοργάνωσης, με τον αρμόδιο δικαστή να αρνείται την αποφυλάκιση του με καταβολή μεγάλης εγγύησης, αλλά να αποφασίζει την προφυλάκιση του.

Στην Ινδία, το ανώτατο όριο αστυνομικής κράτησης είναι 15 ημέρες και αν δε διεξαχθεί η δίκη στο συγκεκριμένο διάστημα, τότε θα αποφυλακιστεί με την καταβολή της εγγύησης που θα αποφασιστεί.

Την ίδια ώρα όμως πληθαίνουν και οι φωνές διαμαρτυρίας (τις οποίες προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά η αντιπολίτευση) που ζητούν την πλήρη αποζημίωση των φιλάθλων...


Τρομερά μέτρα ασφαλείας και ηρεμία σε Χαϊντεραμπάντ, Βομβάη
Φυσικά, τα όσα έγιναν στην Καλκούτα προκάλεσαν συναγερμό στις αστυνομικές αρχές που έλαβαν δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την παρουσία του Αργεντινού σούπερ σταρ σε Χαϊντεραμπάντ, Βομβάη όπου τα πράγματα κύλησαν πολύ ομαλά.

Μάλιστα ο Μέσι απόλαυσε και αγώνα κρίκετ (στην Χαϊντεραμπάντ), που είναι το εθνικό σπορ, αλλά και ποδοσφαίρου (στη Βομβάη).

Στον αγώνα κρίκετ βγήκε φωτογραφία με τα παιδιά των ακαδημιών της τοπικής ομάδας...
.


... αλλά είχε και έναν ιδιαίτερα θερμό διάλογο με τον θρύλο του αθλήματος Σατσίν Τεντουλκάρ στον οποίο έδωσε μια μπάλα του Μουντιάλ και αυτός του δώρισε μια φανέλα με το όνομα του.


Εξίσου ωραίες σκηνές και στη Βομβάη όπου Μέσι, Σουάρες και Ντε Πολ μπήκαν στο γήπεδο και ήταν οι τρεις τους με τους άνδρες ασφαλείας χωρίς κανέναν VIP ή πολιτικό με τον κόσμο να τους αποθεώνει, ενώ ο Αργεντινός αντάλλαξε φανέλες με τον κορυφαίο Ινδό ποδοσφαιριστή Σουνίλ Τσέτρι.



Η περιοδεία του Μέσι στην Ινδία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την παρουσία του στην πρωτεύουσα της χώρας το Νέο Δελχί.
