Λιονέλ Μέσι: Προφυλακίστηκε ο διοργανωτής της περιοδείας του στην Ινδία μετά τα επεισόδια σε γήπεδο επειδή εμφανίστηκε λίγα λεπτά
Η... σύντομη εμφάνιση του Λίο Μέσι στο στάδιο Salt Lake της Καλκούτας και οι σκηνές χάους που ακολούθησαν την αποχώρηση του, οδήγησαν στη φυλακή τον Ινδό διοργανωτή
Υπενθυμίζουμε ότι ο Αργεντινός (συνοδευόμενος μεταξύ άλλων από τους Λουίς Σουάρες και Ροντρίγκο ντε Πολ) πήγε στην πόλη της Ινδίας στο πλαίσιο της περιοδείας «GOAT India Tour 2025» και θεωρητικά θα αγωνιζόταν για λίγα λεπτά σ' ένα φιλικό ματς με μία μικτή ομάδα, αλλά αφού βγήκε στο γήπεδο αρκέστηκε στο να χαιρετίσει τον κόσμο και να βγει κάποιες φωτογραφίες με VIP και τοπικούς άρχοντες πριν επιστρέψει στα αποδυτήρια και δεν εμφανιστεί ξανά ποτέ.
Shah Rukh Khan meets football star Lionel Messi! Two worlds, one legendary moment for the ages! 🔥#IIFA #Bollywood #SRK #Messi pic.twitter.com/thbIEFU95w— IIFA (@IIFA) December 13, 2025
Με τον κόσμο να έχει γεμίσει ασφυκτικά το γήπεδο και να έχει πληρώσει μία περιουσία για να τον δει από κοντά, αυτή η εξέλιξη προκάλεσε την οργή του πλήθους που ξέσπασε στα πλαστικά καθίσματα τα οποία έριχνε στον αγωνιστικό χώρο και γενικά κατέστρεψε τα πάντα.
Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν με τις σκηνές χάους στο γήπεδο προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των αρχών που από το βράδυ του Σαββάτου προχώρησαν στη σύλληψη του επιχειρηματία Σαταντρού Ντούτα, που ήταν ο υπεύθυνος της διοργάνωσης, με τον αρμόδιο δικαστή να αρνείται την αποφυλάκιση του με καταβολή μεγάλης εγγύησης, αλλά να αποφασίζει την προφυλάκιση του.
Στην Ινδία, το ανώτατο όριο αστυνομικής κράτησης είναι 15 ημέρες και αν δε διεξαχθεί η δίκη στο συγκεκριμένο διάστημα, τότε θα αποφυλακιστεί με την καταβολή της εγγύησης που θα αποφασιστεί.
Την ίδια ώρα όμως πληθαίνουν και οι φωνές διαμαρτυρίας (τις οποίες προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά η αντιπολίτευση) που ζητούν την πλήρη αποζημίωση των φιλάθλων...
#WATCH | Chaos at Messi's event: BJYM (Bharatiya Janata Yuva Morcha) workers staged a protest in Kolkata, West Bengal— ANI (@ANI) December 14, 2025
Tamoghna Ghosh, North Kolkata BJP President, says, "People couldn't even see Lionel Messi because he was surrounded by local TMC leaders and their family… pic.twitter.com/tbQUhC4jUQ
Τρομερά μέτρα ασφαλείας και ηρεμία σε Χαϊντεραμπάντ, Βομβάη
Φυσικά, τα όσα έγιναν στην Καλκούτα προκάλεσαν συναγερμό στις αστυνομικές αρχές που έλαβαν δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την παρουσία του Αργεντινού σούπερ σταρ σε Χαϊντεραμπάντ, Βομβάη όπου τα πράγματα κύλησαν πολύ ομαλά.
Μάλιστα ο Μέσι απόλαυσε και αγώνα κρίκετ (στην Χαϊντεραμπάντ), που είναι το εθνικό σπορ, αλλά και ποδοσφαίρου (στη Βομβάη).
LoP Rahul Gandhi stepped back and let young players take centre stage to click pictures with Messi.— Mohit Chauhan (@mohitlaws) December 13, 2025
That one gesture says a lot about the kind of leader he is.
❤️🇮🇳 pic.twitter.com/oirhPfBRBV
... αλλά είχε και έναν ιδιαίτερα θερμό διάλογο με τον θρύλο του αθλήματος Σατσίν Τεντουλκάρ στον οποίο έδωσε μια μπάλα του Μουντιάλ και αυτός του δώρισε μια φανέλα με το όνομα του.
After watching the events in Kolkata, Hyderabad, and Mumbai.— GillTheWill (@GillTheWill77) December 14, 2025
It was clear that while Messi met many celebrities, he seemed to ignore most of them. but when he met Sachin Tendulkar, the respect was unmistakable.
A true GOAT recognizing another GOAT 🐐pic.twitter.com/QVJVstLkFQ
There were no celebrities or politicians on the ground, apart from Lionel Messi, Rodrigo De Paul, and Luis Suárez.— GillTheWill (@GillTheWill77) December 14, 2025
Fans were able to enjoy the experience at Wankhede without unnecessary photo interactions.
Mumbai never disappoints. ❤️
🎥 - Prasar Bharati Sports pic.twitter.com/xPH66hzSyl
The GOAT Lionel Messi with Indian GOAT Sunil Chhetri ❤️ pic.twitter.com/zbmm4YgkPp— GillTheWill (@GillTheWill77) December 14, 2025
Η περιοδεία του Μέσι στην Ινδία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την παρουσία του στην πρωτεύουσα της χώρας το Νέο Δελχί.
