Άγρια επεισόδια στην Ινδία: Οπαδοί τα έκαναν γης μαδιάμ επειδή ο Μέσι εμφανίστηκε μόνο για λίγα λεπτά στην Καλκούτα
Καταγγέλλουν ότι είχαν πληρώσει έναν μισθό για να δουν τον Αργεντίνο σταρ που έμεινε μόνο για 20 λεπτά στο γήπεδο
Άγρια επεισόδια ξέσπασαν στην Καλκούτα της Ινδίας από εξαγριωμένους οπαδούς που πλήρωσαν 12.000 ρουπίες (113 ευρώ) για να δουν τον Λιονέλ Μέσι καθώς ο Αργεντίνος σταρ εμφανίστηκε στο γήπεδο μόνο για λίγα λεπτά.
Όταν οι οπαδοί είδαν τον Μέσι να «εξαφανίζεται» από τη συνοδεία του, άρχισαν να σπάνε καθίσματα, να πετάνε αντικείμενα και να διαλύουν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους.
Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ο Μέσι ήταν προγραμματισμένο να παίξει και ποδόσφαιρο σε έναν σύντομο φιλικό αγώνα στο γήπεδο Salt Lake, κάτι που τελικά δεν συνέβη.
«Μόνο ηγέτες και ηθοποιοί περιτριγύριζαν τον Μέσι... Γιατί μας κάλεσαν τότε... Πήραμε εισιτήριο 12.000 ρουπίες, αλλά δεν καταφέραμε καν να δούμε το πρόσωπό του», είπε οπαδός στο γήπεδο στο ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.
Άλλο εξαγριωμένος οπαδός είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India ότι οι άνθρωποι είχαν πληρώσει το ισοδύναμο ενός μηνιαίου μισθού για να δουν τον Αργεντίνο σταρ. «Πλήρωσα 5.000 ρουπίες για το εισιτήριο και ήρθα με τον γιο μου για να δω τον Μέσι, όχι τους πολιτικούς. Η αστυνομία και το στρατιωτικό προσωπικό έβγαζαν selfie και η ευθύνη βαρύνει τη διοίκηση» είπα χαρακτηριστικά.
Η υπουργός της Δυτικής Βεγγάλης, Μαμάτα Μπανερτζί, δήλωσε «βαθιά αναστατωμένη και σοκαρισμένη ενώ ανακοινώνοντας την έναρξη έρευνας, ζήτησε συγγνώμη από τον Μέσι και τους «λάτρεις του αθλητισμού» για ό,τι συνέβη στο γήπεδο.
Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ο «κύριος διοργανωτής» της εκδήλωσης είχε συλληφθεί με τις αρχές τώρα να εξετάζουν πώς οι διοργανωτές θα μπορούσαν να επιστρέψουν τα χρήματα σε όσους αγόρασαν εισιτήρια.
