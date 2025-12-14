Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα, με τη βιωσιμότητα και την παραγωγή με την αειφορία. Διότι η γεωργία του 21ου αιώνα οφείλει να είναι έξυπνη.
Ραφαήλ Παγώνης: Προπόνηση - όνειρο με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στη Βουλιαγμένη
Ο νεαρός Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε δίπλα στο ίνδαλμά του, αντάλλαξε χτυπήματα και έλαβε συμβουλές με τον Σέρβο σούπερ σταρ
Μια εμπειρία ζωής έζησε την Κυριακή (14/12) στη Βουλιαγμένη ο 13χρονος Έλληνας πρωταθλητής τένις, Ραφαήλ Παγώνης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να κάνει κοινή προπόνηση με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο νεαρός αθλητής, που πραγματοποιεί μέρος της προετοιμασίας του στην Ελλάδα ενόψει της νέας σεζόν, βρέθηκε στα γήπεδα του club της αθηναϊκής ριβιέρας και βρέθηκε… απέναντι από το μεγάλο του είδωλο.
Ο Παγώνης δεν έκρυψε τη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό του, ανεβάζοντας μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, μέσα από την οποία προσπάθησε να περιγράψει αυτό που έζησε. Όπως τόνισε, η συνάντηση και η προπόνηση με τον Σέρβο θρύλο του παγκόσμιου τένις έμοιαζε σαν… όνειρο από το οποίο δεν ήθελε να ξυπνήσει, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ευγένεια και τη γενναιοδωρία του Τζόκοβιτς μέσα στο γήπεδο.
«Σήμερα είδα ένα όνειρο ότι με κάλεσαν να παίξω τένις με τον Τζόκοβιτς. Ήταν τόσο ευγενικός και γενναιόδωρος, και μου αποκάλυψε τα μυστικά της επιστροφής του. Σας παρακαλώ, μην με ξυπνήσετε από αυτό το όνειρο!
Ευχαριστώ, Τζόκοβιτς, για αυτή την εμπειρία που είναι εξωπραγματική! Τα λέμε σύντομα.», έγραψε.
