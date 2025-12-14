Ηλιούπολη – Πανιώνιος 0-1: Έφυγε με το διπλό και μείωσε τη διαφορά στους δύο βαθμούς από την Καλαμάτα

Η... μάχη στον Νότιο Όμιλο της Super League 2 συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό με τον Πανιώνιο να μην αφήνει την Καλαμάτα να πάρει ανάσα. To Σάββατο η «Μαύρη Θύελλα» πέρασε από το Αιγάλεω και αύξησε την διαφορά στους 5 βαθμούς, αλλά σήμερα Κυριακή οι «κυανέρυθροι» πέρασαν με την σειρά τους από την Ηλιούπολη επικρατώντας με 1-0 και μείωσαν στους 2.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης με το τρίποντο αυτό έφτασε τους 36 βαθμούς, με τους Μεσσήνιους να έχουν 38. Όσον αφορά την Ηλιούπολη παρέμεινε στην προτελευταία θέση με 7 βαθμούς και τα πράγμα δυσκολεύουν όλο και περισσότερο.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν με σουτ του Κιάκου στο 41' να πετύχουν το γκολ της νίκης. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν με την σειρά τους να βγουν μπροστά και να διεκδικήσουν την ισοφάριση χωρίς να το πετύχουν με το 0-1 να μένει ως το τέλος.

Σκόρερ: 41′ Κιάκος

Ηλιούπολη (Γράφας): Τσιλιγγίρης, Κεραμίδας, Νόνης (58′ Νεοφυτίδης), Μπουγαΐδης, Σουντουρά (61′ Μίγια), Λεσάι, Κρέτσι, Χριστόπουλος (46′ Καλαμβόκης), Θωμαΐδης (76′ Ζαφειράκης), Μαϊδανός, Τσουμάνης.

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Ζούλιας, Αυλωνίτης, Κιάκος, Μπελμόντ (77′ Μπεχαράνο), Στούπης, Γιακόβλεφ (66′ Κρητικός), Μόρσεϊ (86′ Φαν ντερ Βάτερ), Κολοβός (66′ Παπαγεωργίου), Μωραΐτης (77′ Βοΐλης)

Χανιά – Παναργειακός 2-0

Στο ντέρμπι των τελευταίων θέσεων τα Χανιά πήραν μεγάλη βαθμολογική ανάσα επικρατώντας με 2-0 του Παναργειακού. Με το τρίποντο αυτό οι Κρητικοί έφτασαν τους 12 βαθμούς και βρίσκονται στην 8η θέση, μειώνοντας στους 2 την διαφορά τους από το Αιγάλεω. Οι «πράσινοι» του Άργους έμειναν στους 4 και την τελευταία θέση.

Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο, αλλά στο πρώτο ημίχρονο δεν μπόρεσαν να σκοράρουν. Στο δεύτερο μέρος και για την ακρίβεια στο 49' κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με κεφαλιά του Νεκούλ και 11 λεπτά αργότερα ο Τζανακάκης με σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για τους Χανιώτες.

Σκόρερ: 49′ Νεκούλ, 60′ Τζανακάκης

Χανιά (Κούκι): Στογιάνοβιτς, Άοσμαν, Νεκούλ, Καρίμ, Λάμτσε, Φουρλάνος, Ιωαννίδης, Τζανακάκης, Πρεβεζιάνος, Ράδος, Μεγιάδο.

Παναργειακός (Παπαβασιλείου): Καραγκιόζης, Καρυπίδης (62′ Παππάς), Ν. Ντιαλό (75′ Ναλιτζής), Τσάνι, Κονέ (80′ Πέτροβιτς), Κότζα (62′ Πάνος), Ζησούλης, Παναγιώτου, Γιαλαμίδης, Φοκάμ, Σίντικ.

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 13/12

Ολυμπιακός Β' - Athens Kallithea 0-0

Ελλάς Σύρου - Μαρκό 0-2

Αιγάλεω - Καλαμάτα 0-2

Κυριακή 14/12

Χανιά - Παναργειακός 2-0

Ηλιούπολη - Πανιώνιος 0-1

Βαθμολογία

1. Καλαμάτα 38

2. Πανιώνιος 36

3. Μαρκό 25

4. Athens Kallithea 21

5. Ελλάς Σύρου 19

6. Ολυμπιακός Β' 15

7. Αιγάλεω 14

8. Χανιά 12

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4

*Αιγάλεω και Ολυμπιακός έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.



