Το σχόλιο του Σάββα Παντελίδη για την... πρώτη του στον πάγκο της ΑΕΛ: Σήμερα ταπεινωθήκαμε

H ΑΕΛ ηττήθηκε εύκολα με 3-0 εκτός έδρας από τον Λεβαδειακό στην πρεμιέρα του Σάββα Παντελίδη στον πάγκο της ομάδας της Λάρισας.



Ο έμπειρος τεχνικός δεν χαρίστηκε στους παίκτες του στις δηλώσεις του μετά το ματς στη NOVA αφού ανέφερε την λέξη ταπείνωση για το παιχνίδι στην Βοιωτία.





Οι δηλώσεις του Σάββα Παντελίδη

«Ήταν κομβικό το πρώτο γκολ που δεχτήκαμε, αλλά μέχρι εκείνο το σημείο δεν κάναμε κάτι ιδιαίτερο, εκτός από το να αμυνόμασταν καλά. Από την άλλη ο αντίπαλος ήταν πάρα πολύ καλός και αν θέλεις να πας μπροστά πρέπει να το παραδεχθείς. Δεν είχαμε καθόλου τον έλεγχο του αγώνα, ακόμα και όταν προσπαθήσαμε να βρούμε έναν τρόπο για να ανταπεξέλθουμε, δυστυχώς όταν άνοιξε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, φάνηκαν όλες οι αδυναμίες μας. Πρέπει να κοιτάξουμε την κατάσταση κατάματα και να πούμε πως ταπεινωθήκαμε σήμερα».