Serie A: Με... υπογραφή Στούλιτς το μεγάλο «τρίποντο» της Λέτσε, 1-0 την Πίζα
Serie A Λέτσε Πίζα

Serie A: Με... υπογραφή Στούλιτς το μεγάλο «τρίποντο» της Λέτσε, 1-0 την Πίζα

Οι γηπεδούχοι με τη νίκη τους βύθισαν τους φιλοξενούμενους στην 18η θέση και πήραν ανάσα +6 βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη

Serie A: Με... υπογραφή Στούλιτς το μεγάλο «τρίποντο» της Λέτσε, 1-0 την Πίζα
Πέντε λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο (πέρασε στο 67' αντί του Καμάρντα), ο 24χρονος Σέρβος επιθετικός, Νίκολα Στούλιτς, εξελίχθηκε σε ήρωα της Λέτσε.

Με το γκολ που πέτυχε στο 72ο λεπτό χάρισε το μεγάλο «τρίποντο» στους γηπεδούχους (1-0) απέναντι στην Πίζα και ταυτόχρονα τεράστια βαθμολογική ανάσα στη μάχη που δίνουν για να απομακρυνθούν από τις θέσεις του υποβιβασμού.

LECCE-PISA 1-0 | HIGHLIGHTS | Stulic goes off the mark with an important win | SERIE A 2025/26


Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Λέτσε-Πίζα 1-0 (72' Στούλιτς)
Τορίνο-Κρεμονέζε 13/12
Πάρμα-Λάτσιο 13/12
Αταλάντα-Κάλιαρι 13/12
Μίλαν-Σασουόλο 14/12
Φιορεντίνα-Βερόνα 14/12
Ουντινέζε-Νάπολι 14/12
Τζένοα-Ίντερ 14/12
Μπολόνια-Γιουβέντους 14/12
Ρόμα-Κόμο 15/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)

Μίλαν 31
Νάπολι 31
Ίντερ 30
Ρόμα 27
Μπολόνια 25
Κόμο 24
Γιουβέντους 23
Σασουόλο 20
Κρεμονέζε 20
Λάτσιο 19
Ουντινέζε 18
Αταλάντα 16
Λέτσε 16 -15αγ.
Κάλιαρι 14
Τζένοα 14
Πάρμα 14
Τορίνο 14
Πίζα 10 -15αγ.
Βερόνα 9
Φιορεντίνα 6
