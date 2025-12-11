Γκάφα ολκής στο παιχνίδι της Βιγιαρεάλ με την Κοπεγχάγη: Έπαιξαν τον ύμνο του Europa League αντί του Champions League, δείτε βίντεο
Το ίδιος λάθος είχε γίνει και στον περσινό προημιτελικό του Champions League ανάμεσα στην Άστον Βίλα και την Παρί Σεν Ζερμέν

Η έναρξη του αγώνα Βιγιαρεάλ-Κοπεγχάγη ήταν πραγματικά ένα ρεσιτάλ… γκάφας.

Με τους 22 ποδοσφαιριστές έτοιμους να ακούσουν τον ύμνο του Champions League, ξαφνιάστηκαν από τη λάθος μελωδία – συγκεκριμένα, τον ύμνο του Europa League.

Αυτό το λάθος δεν πέρασε απαρατήρητο από τους παίκτες, οι οποίοι καταγράφηκαν στην κάμερα του συνεργείου μετάδοσης με εμφανή έκπληξη και πολλά νευρικά γέλια.

Οι οπαδοί στις κερκίδες του «Θεράμικα» εξεπλάγησαν εξίσου, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον προσπαθώντας να καταλάβουν τι έγινε.

Αυτό το ανθρώπινο λάθος δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στο Champions League.

Η τελευταία πραγματικά ντροπιαστική στιγμή συνέβη στο «Βίλα Παρκ», όπου πριν τον αγώνα μεταξύ της Άστον Βίλα και της Παρί Σεν Ζερμέν έγινε το ίδιο.


Όπως και σε αυτή την περίπτωση στη Βιγιαρεάλ, επιλέχθηκε λάθος ύμνος. Ο ύμνος του Europa League παίχτηκε στο λάθος μέρος και τη λάθος στιγμή και φυσικά η στιγμή καταγράφηκε από κάμερες και έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

