Προπονητής Λουντογκόρετς: «Ο ΠΑΟΚ είναι διαφορετικός από τη Θέλτα»
Ο Νορβηγός τεχνικός, Περ Ματίας Χέγκμο, τόνισε ότι περιμένει την ομάδα του να παίζει ακόμη καλύτερα με τον ΠΑΟΚ για να πάρει το τρίποντο
Η ομάδα της Βουλγαρίας μετά τη νίκη της με 3-2 (προηγήθηκε με 3-0) επί της Θέλτα αναπτέρωσε τις ελπίδες της για πρόκριση καθώς με έξι βαθμούς είναι οριακά εκτός 24άδας της League Phase του Europa League και ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ είναι σύμφωνα με τον προπονητή της μια ευκαιρία για μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη που την εκτοξεύσει βαθμολογικά.
Ο 66χρονος Νορβηγός τεχνικός Περ Ματίας Χέγκμο τόνισε αναφερόμενος στην αυριανή (11/12, 19:45) αναμέτρηση με τον Δικέφαλο:
«Περιμένω ότι κάθε αγώνας που θα παίζουμε, το κίνητρο θα είσαι σε τοπ επίπεδο. Αυτό είναι το σωστό. Φυσικά, όπως σε κάθε παιχνίδι πρωταθλήματος υπάρχει πιθανότατα βελτίωσης έτσι και στην Ευρώπη. Αύριο παίζουμε κόντρα σε μία λίγο διαφορετική ομάδα συγκριτικά με τη Θέλτα. Ελπίζω να δούμε και να συνεχίσουμε τη βελτίωση που δείχνουμε στα τελευταία παιχνίδια σε άμυνα και επίθεση».
«Πιστεύω πως κάθε ομάδα που έρχεται εδώ είναι καλά προετοιμασμένη. Για εμάς είναι το σημαντικό να είμαστε συγκεντρωμένοι να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Ήμουν πολύ ευχαριστημένος στο τελευταίο παιχνίδι, γιατί παρότι σκοράραμε μία φορά δημιουργήσαμε πολύ. Το δείξαμε κόντρα στη Θέλτα ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε και στην αντεπίθεση. Θα είναι σημαντικό αυτό αύριο. Να καλύψουμε τα κενά που θα δημιουργηθούν. Είμαι χαρούμενος πως οι παίκτες βλέπουν διαφορετικά πλέον τα παιχνίδια και δείχνουν τις δυνατότητές τους. Δεν φοβούνται να κάνουν λάθη και πάντα προσπαθούν το καλύτερο. Είναι ακόμα 9 πόντοι για να παίξουμε στην Ευρώπη. Είναι καλή ευκαιρία για μας να πάρουμε πόντους αύριο. Όπως είπα και με τη Θέλτα, πάμε για τη νίκη. Έχουμε το ίδιο κίνητρο να μπούμε στο αυριανό παιχνίδι».
Από την πλευρά του ο Ντίνις Αλμέιδα, μίλησε και για την παρουσία του Κιρίλ Ντεσπόντοφ στο «Δικέφαλο του Βορρά». «Πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και παλεύουμε κάθε ματς. Αν στο τέλος έχουμε παραπάνω παιχνίδια θα το ξέρουμε τον Γενάρη. Απλά να κερδίσουμε αύριο. Ξέρουμε ότι κάθε χρόνο έχουμε δύσκολο πρόγραμμα λόγω Ευρώπης. Η ομάδα είναι καλά το δείξαμε στα τελευταία ματς ότι βελτιωνόμαστε σαν ομάδα, όπως είπε ο κόουτς. Αξίζαμε τη νίκη προχθές, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε έτσι και να δείξουμε ποιοι είμαστε αύριο.
Στην Ευρώπη παίζεις κόντρα στους καλύτερους. Ο Κιρίλ είναι ένας από αυτούς. Τον ξέρουμε πολύ καλά. Έκανε τρομερά πράγματα εδώ το παρελθόν. Θα βρούμε τρόπο να τους αντιμετωπίσουμε όλους. Ελπίζουμε να χαμογελάσουμε στο τέλος».
