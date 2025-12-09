Πρώτη νίκη για τον Μεντιλίμπαρ στο Champions League: Ήταν κάτι που μου έλειπε, σχολίασε ο Βάσκος
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πέτυχε με τον Ολυμπιακό στην Αστάνα την πρώτη του νίκη στο Champions League στο όγδοο ματς του στη διοργάνωση
Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία στην Αστάνα κερδίζοντας 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι.
Η ομάδα του Πειραιά πέτυχε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League αλλά αυτή ήταν και η πρώτη στην καριέρα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην διοργάνωση.
Ο Βάσκος τεχνικός είχε συμμετάσχει στο Champions League με την Σεβίλλη αλλά στα δύο παιχνίδια που έδωσε πριν απολυθεί (8/10/23) είχε δύο ισοπαλίες.
Φέτος επέστρεψε στην κορυφαία διοργάνωση με τον Ολυμπιακό και κόντρα στην Καϊράτ πέτυχε την πρώτη του νίκη. Σε συνολικά 8 αγώνες στο Champions League ο 64χρονος Βάσκος έχει 1 νίκη, 4 ισοπαλίες και 3 ήττες.
Μετά το παιχνίδι στη συνέντευξη Τύπου σχολίασε αυτή την επίδοσή του αλλά και το ματς ενώ μίλησε για τη συνέχεια και τον κόσμο του Ολυμπιακού.
Η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Πολλές φορές ο Ολυμπιακός κερδίζει και έχετε παράπονο, απ’ αυτό το ματς είχατε κάποιο παράπονο; Επίσης πόσο σας έλειπε μία νίκη με τον Ολυμπιακό στο UEFA Champions League;
«Μου έλειπε μία τέτοια νίκη με τον Ολυμπιακό, αλλά και γενικότερα στην καριέρα μου γιατί είχα αρκετά ματς στο UEFA Champions League αλλά καμία νίκη σε αυτήν τη διοργάνωση. Είχαμε ένα ολοκληρωμένο ματς και κυριαρχήσαμε, ενώ είχαμε πολλές ευκαιρίες. Ο αντίπαλος δεν κατάφερε να μας απειλήσει, είχαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες για περισσότερα γκολ, αλλά ο αντίπαλος τερματοφύλακας ήταν πολύ καλός. Ήμασταν σταθεροί σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού και είμαστε χαρούμενοι για αυτό, ένα παράπονο θα μπορούσε να ήταν το γεγονός ότι δε σκοράραμε περισσότερα γκολ, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι για τη νίκη».
Μετά το γκολ και τις πολλές ευκαιρίες, αλλά και τα δύο δοκάρια, σκεφτήκατε καθόλου το κακό σενάριο, γιατί η μπάλα είναι άτιμη.
«Πάντα υπάρχει αυτός ο φόβος όταν δεν έρχεται το δεύτερο γκολ ο αντίπαλος μπορεί να μπει στην περιοχή σου, όπως και έγινε στον αγώνα αλλά δεν κατάφερε να μας απειλήσει. Το έχουμε δει αυτό να γίνεται ξανά και το έχουμε πληρώσει όταν δε βάζουμε το δεύτερο γκολ. Ας είναι όμως, αν είναι να κερδίζουμε ας υποφέρουμε».
Αυτή η νίκη δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, ενόψει και του ματς με την Λεβερκούζεν;
«Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, δε σημαίνει ότι επειδή πήραμε την πρώτη νίκη θα κερδίζουμε πάντα, δε σημαίνει ότι θα πηγαίνουν πάντα καλά οι αγώνες μας. Έως τότε έχουμε πρωτάθλημα και κύπελλο, μετά τα Χριστούγεννα θα παίξουμε ξανά στην Ευρώπη και τότε θα κάτσουμε να ασχοληθούμε με την Ευρώπη όταν θα έρθει η στιγμή εκείνη».
Ανεβάζει την αυτοπεποίθησή σας για τη συνέχεια αυτός ο αγώνας; Και επίσης ένα μήνυμα για τον κόσμο που σας βοήθησε με την παρουσία του για να έρθει αυτή η νίκη;
«Η αυτοπεποίθηση δε μας έλειπε ποτέ, ακόμη και αν δεν παίρναμε τα αποτελέσματα που θέλαμε είχαμε καλές εμφανίσεις. Δεν κερδίσαμε απλά απόψε, αλλά κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Δε μας έλειπε η αυτοπεποίθηση. Είναι μία τρέλα αυτό που κάνει ο κόσμος μας, ταξίδεψε τόσες ώρες, με τόσο κρύο και τους ακούγαμε από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, δεν έχουμε λόγια. Μας στηρίζουν πάντα, το ίδιο έκαναν και τώρα και πάντα μας βοηθούν πάρα πολύ».
Ένα σχόλιο για την παρουσία της Καϊράτ στον αγώνα;
«Στο πρώτο ημίχρονο ίσως να τους εκπλήξαμε γιατί δεν περίμεναν ότι θα πιέσουμε τόσο ψηλά και δεν μπορούσαν να βγουν από την περιοχής τους. Στο δεύτερο ημίχρονο άνοιξε το ματς. Όπως και να έχει όμως ήταν ένας αγώνας που και οι δύο ομάδες είχαν την ίδια θέληση για τη νίκη και την πήραμε εμείς».
