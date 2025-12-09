Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Λανουά: «Χέρι του Ζοάο Μάριο στο γκολ της ΑΕΚ, σωστό το πέναλτι του Διούδη», δεν σχολίασε τις φάσεις για τις οποίες φωνάζει ο Άρης, βίντεο
Λανουά: «Χέρι του Ζοάο Μάριο στο γκολ της ΑΕΚ, σωστό το πέναλτι του Διούδη», δεν σχολίασε τις φάσεις για τις οποίες φωνάζει ο Άρης, βίντεο
Η ανάλυση του Στεφάν Λανουά για τις αμφισβητούμενες φάσεις της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League - Σωστό το πέναλτι του ΠΑΟΚ και το ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς
Όπως κάθε Τρίτη η ΕΠΟ δημοσίευσε το video με την ανάλυση αμφισβητούμενων φάσεων της Stoiximan Super League. Από τα ματς της 13η αγωνιστικής ο Στεφάν Λανουά αναφέρθηκε στους αγώνες που έγιναν σε Λάρισα, Τούμπα και Νέα Φιλαδέλφεια, δικαιώνοντας όλες τις αποφασεις.
Σύμφωνα με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή ορθά επενέβει το VAR για να δοθούν τα δυο πέναλτι στο ΑΕΛ Novibet - Παναθηναϊκός αλλά και αυτό του Διούδη στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Από εκεί και πέρα ο επικεφαλής της ΚΕΔ αναφέρθηκε στο ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς κόντρα στον Ατρόμητο και υποστήριξε πως δεν έπρεπε να μετρήσει από τη στιγμή που ο Ζοάο Μάριο έκανε επαφή με το χέρι.
Αξιοσημείωτο πως ο Λανουά δεν αναφέρθηκε στις φάσεις που διαμαρτύρεται ο Άρης για αποβολή του Ιβανούσετς σε μαρκάρισμα στον Ρόουζ και για πέναλτι του Κεντζιόρα στον Ράτσιτς.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Σύμφωνα με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή ορθά επενέβει το VAR για να δοθούν τα δυο πέναλτι στο ΑΕΛ Novibet - Παναθηναϊκός αλλά και αυτό του Διούδη στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Από εκεί και πέρα ο επικεφαλής της ΚΕΔ αναφέρθηκε στο ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς κόντρα στον Ατρόμητο και υποστήριξε πως δεν έπρεπε να μετρήσει από τη στιγμή που ο Ζοάο Μάριο έκανε επαφή με το χέρι.
Αξιοσημείωτο πως ο Λανουά δεν αναφέρθηκε στις φάσεις που διαμαρτύρεται ο Άρης για αποβολή του Ιβανούσετς σε μαρκάρισμα στον Ρόουζ και για πέναλτι του Κεντζιόρα στον Ράτσιτς.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα