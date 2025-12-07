Μια κούπα καφέ, μια αφορμή για ισότητα - Με δράσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα και δημιουργούν νέες δυνατότητες, ο NESCAFÉ® προάγει την ισότιμη συμμετοχή και την εμπειρία μάθησης.
ΑΣ και ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα συμφώνησαν και στην κάρτα φιλάθλου
Λίγη ώρα μετά το τέλος του ποδοσφαιρικού ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης ο Ερασιτέχνης Δικέφαλος ανακοίνωσε τη συμφωνία με την ΠΑΕ για την έκδοση της κάρτας φιλάθλου με τα έσοδα να πηγαίνουν στον ΑΣ
Ο Ολυμπιακός εδώ και 20 χρόνια έχει καθιερώσει την κάρτα μέλους, αλλά τα τελευταία χρόνια εισήγαγε και την κάρτα φιλάθλου. Αυτήν την τελευταία την έχει τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η ΑΕΚ με τα έσοδα της συγκεκριμένης κάρτας (που είναι απαραίτητη πλέον για την έκδοση εισιτηρίου είτε απλού είτε διαρκείας) να πηγαίνουν στις διοίκησης των Ερασιτεχνικών σωματείων δίνοντας μια τεράστια οικονομική ανάσα.
Στον ΠΑΟΚ κάτι τέτοιο δεν υπήρχε και οι συζητήσεις ΑΣ, ΠΑΕ για την καθιέρωση του ξεκίνησαν το καλοκαίρι, αλλά προέκυψε η καυτή πατάτα της Νέας Τούμπας που έφερε τις δύο πλευρές στα... χαρακώματα.
Ωστόσο μετά από μήνες πολεμικού κλίματος, αφού αρχικά πριν από 20 ημέρες υπέγραψαν το μνημόνιο για την κατασκευή της Νέας Τούμπας, σήμερα ανακοίνωσαν τη συμφωνία για την έκδοση της κάρτας φιλάθλου (θα κοστίζει 10 ευρώ) με τον Ερασιτέχνη να έχει έτσι μεσούσης της περιόδου μια σημαντική οικονομική ενίσχυση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, ύστερα από συμφωνία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενημερώνει τους φιλάθλους για την έκδοση της Κάρτας Φιλάθλου, η οποία είναι πλέον απαραίτητη για την αγορά εισιτηρίων των εντός έδρας αγώνων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για το υπόλοιπο της αγωνιστικής σεζόν 2025-2026.
Η Κάρτα Φιλάθλου:
- Είναι αυστηρά προσωπική.
- Απαιτείται για την ατομική αγορά εισιτηρίου, δηλαδή κάθε εισιτήριο αντιστοιχεί σε έναν κάτοχο με ξεχωριστό ΑΜΚΑ.
- Εκδίδεται μία φορά και χρησιμοποιείται για κάθε επόμενη αγορά εισιτηρίου.
- Ισχύει για όλους τους εντός έδρας αγώνες της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
- ΔΕΝ είναι απαραίτητη για την έκδοση παιδικού εισιτηρίου.
- Έχει κόστος 10€.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 2310988000 ή στο info@acpaok.gr, από Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00 - 21:00 και Παρασκευή 09:00 - 16:00.»
