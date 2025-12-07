ΑΣ και ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα συμφώνησαν και στην κάρτα φιλάθλου

Λίγη ώρα μετά το τέλος του ποδοσφαιρικού ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης ο Ερασιτέχνης Δικέφαλος ανακοίνωσε τη συμφωνία με την ΠΑΕ για την έκδοση της κάρτας φιλάθλου με τα έσοδα να πηγαίνουν στον ΑΣ