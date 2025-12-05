Μπλακ άουτ από την κακοκαιρία στον τελικό του Λιγκ Καπ βόλεϊ μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, δείτε βίντεο με την στιγμή που πέφτει το ρεύμα
SPORTS
ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Λιγκ Καπ Βόλεϊ Μπλακ Άουτ

Μπλακ άουτ από την κακοκαιρία στον τελικό του Λιγκ Καπ βόλεϊ μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, δείτε βίντεο με την στιγμή που πέφτει το ρεύμα

Ο τελικός στη Νέα Σμύρνη ξεκίνησε μετά από μισή ώρα αφού αποκαταστάθηκε το πρόβλημα με το ρεύμα

Μπλακ άουτ από την κακοκαιρία στον τελικό του Λιγκ Καπ βόλεϊ μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, δείτε βίντεο με την στιγμή που πέφτει το ρεύμα
Η κακοκαιρία έκανε την εμφάνισή της στον τελικό ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός για το League Cup με έναν διαφορετικό τρόπο. Στα μέσα του τρίτου σετ, το κλειστό γυμναστήριο "Ανδρέας Βαρίκας"... σκοτείνιασε με τα φώτα να σβήνουν.

Με τις δύο ομάδες να... μονομαχούν για τον πρώτο τίτλος της σεζόν στο βόλεϊ ανδρών και τον Ολυμπιακό να προηγείται με 2-0 σετ, στα μέσα του τρίτου σετ τα φώτα έσβησαν. Αυτό, προφανώς, οφείλεται στην κακοκαιρία που ταλαιπωρεί την Αττική και είχε ως συνέπεια τη διακοπή ρεύματος σε ένα μεγάλο της Νέας Σμύρνης, στο οποίο βρίσκεται και το κλειστό γυμναστήριο.

Αυτό όπως είναι λογικό διέκοψε της ροή του αγώνα. Μετά από κάμποση ώρα το ρεύμα επανήλθε αλλά δεν υπάρχει ίντερνετ το οποίο είναι απαραίτητο για να συνεχιστεί ο αγώνας. 

Τελικά μετά από μισή ώρα οι ομάδες επέστρεψαν και ξεκίνησε πάλι ο αγώνας. 

Δείτε βίντεο:





