Ο Καρέτσας σκόραρε ξανά με την Γκενκ κόντρα στην Άντερλεχτ, δείτε το γκολ
Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ με υπέροχο αριστερό σουτ στο Κύπελλο Βελγίου, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του σεζόν με τη Γκενκ
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει την εκρηκτική του σεζόν με ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι, αυτή τη φορά απέναντι στην Άντερλεχτ για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Βελγίου. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός «υπέγραψε» το 1-0 της Γκενκ στο πρώτο ημίχρονο, με ένα εντυπωσιακό αριστερό σουτ από το όριο της περιοχής, ύστερα από κλέψιμο και ωραία συνεργασία με τον Αντεντέτζι-Στέρνμπεργκ, βλέποντας την μπάλα να αλλάζει πορεία πάνω στον Σαρντέλα πριν καταλήξει στα δίχτυα.
Το γκολ αυτό ήρθε να προστεθεί στην τρομερή παραγωγικότητα του νεαρού άσου, λίγες ημέρες μετά το τρομερό τέρμα που σημείωσε κόντρα στη Βασιλεία για το Europa League, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά και στα μεγάλα παιχνίδια.
Με τη Γκενκ να έχει την πρωτοβουλία και να δικαιολογεί το προβάδισμά της απέναντι στην Άντερλεχτ, ο Καρέτσας ήταν ξανά ο παίκτης που «ξεκλείδωσε» την άμυνα της Άντερλεχτ και έβαλε την ομάδα του σε θέση οδηγού στη μάχη για την πρόκριση στα προημιτελικά.
🔥 | Kos Karetsas enflamme la Cegeka Arena ! 🎯🙌 #CrokyCup pic.twitter.com/Dh4Sbytizr— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 4, 2025
