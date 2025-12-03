Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
Αστέρας Τρίπολης - Ηλιούπολη 5-0: «Βλέπουν» πρόκριση στα νοκ άουτ οι Αρκάδες
Πρώτη νίκη για την ομάδα της Τρίπολης που έφτασε στους 4 βαθμούς και... περιμένει
Ο Αστέρας AKTOR ήθελε νίκη με ευρύ σκορ στην Τρίπολη επί της Ηλιούπολης και το πέτυχε.
Οι Αρκάδες συνέτριψαν την 9η ομάδα της Super League 2 με 5-0, έφτασαν τους 4 βαθμούς και πλέον είναι «αγκαλιά» με την πρόκριση στα νοκ άουτ του Κυπέλλου, έχοντας όμως μειονέκτημα έδρας. Θα περιμένει και άλλα αποτελέσματα για να μάθει εάν θα είναι στην 12αδα.
Στο 22ο λεπτό ο Γκιοακίνι έκανε υπέροχη ατομική ενέργεια, απέφυγε τρεις αντιπάλους και άνοιξε το σκορ. Στο 34ο λεπτό ο Φερνάντεθ έδωσε την ασίστ και ο Μούμο με πλασέ μέσα από την περιοχή διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του.
Στο 77' ο Εμμανουηλίδης έκανε όμορφη ατομική ενέργεια και ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0. Στο 81ο λεπτό ο Μπαρτόλο σούταρε, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων απέκρουσε και στην επαναφορά ο Οκό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στις καθυστερήσεις ο Γκιοακίνι εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Σίπτσιτς και με το δεύτερο προσωπικό του γκολ διαμόρφωσε το τελικό 5-0.
Αστέρας AKTOR (Κρις Κόουλμαν): Αγγελίδης, Σίπσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ (64' Κετού), Μούμο (64' Αλάγκμπε), Έντερ, Καλτσάς (64' Εμμανουηλίδης), Μεντιέτα (55' Μπαρτόλο), Χαραλαμπόγλου, Τζιοακίνι
Ηλιούπολη (Θωμάς Γράφας): Χριστοδούλης, Κεραμίδας, Νόνης, Μπουγαΐδης, Λεσάι (64' Ζαφειράκης), Θωμαΐδης (64' Μαϊδανός), Τσάικα, Μίγια (55' Σουντουρά), Νεοφυτίδης, Σαμ (55' Χριστόπουλος), Τσουμάνης (75' Οκό).
