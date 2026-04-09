«Έχουμε κι εμείς εικόνες από τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού»: Η ανάρτηση της Ατλέτικο για την επίθεση στο πούλμαν της από οπαδούς της Μπαρτσελόνα
«Έχουμε κι εμείς εικόνες από τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού»: Η ανάρτηση της Ατλέτικο για την επίθεση στο πούλμαν της από οπαδούς της Μπαρτσελόνα
Όταν η αποστολή της Ατλέτικο κατευθυνόταν στο γήπεδο, οπαδοί των Καταλανών είχαν συγκεντρωθεί για να την... υποδεχθούν
Η Aτλέτικο Μαδρίτης πέτυχε μία σπουδαία νίκη το βράδυ της Τετάρτης (08/04) στην έδρα της Μπαρτσελόνα με 2-0 για το πρώτο μεταξύ τους ματς στα προημιτελικά της διοργάνωσης παίρνοντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας.
Οι Μαδριλένοι όχι μόνο δεν φοβήθηκαν τον Γιαμάλ και την παρέα του, αλλά έδειξαν... αχάμπαροι και στο συμβάν που υπήρξε πριν την έναρξη του αγώνα με την επίθεση που έγινε στο πούλμαν της ομάδας.
Όταν η αποστολή της Ατλέτικο κατευθυνόταν στο γήπεδο, οπαδοί των Καταλανών είχαν συγκεντρωθεί για να την... υποδεχθούν και, παρ' ότι υπήρχε ισχυρά αστυνομική παρουσία, δεν απέτρεψε την επίθεση που έγινε με δεκάδες αντικείμενα να εκσφενδοζίονται προς εκείνο.
Ως αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, δύο παράθυρα του πούλμαν των «ροχιμπλάνκος» έσπασαν με αποτέλεσμα κομμάτια από γυαλί να πέσουν κοντά στα μέλη της αποστολής της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε. Το θετικό είναι πως αποφεύχθηκαν οι τραυματισμοί.
Η Ατλέτικο Μαδρίτης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την κατάσταση αυτή και μάλιστα έκανε και μία ανάρτηση στα social media της δημοσιεύοντας και μία φωτογραφία από το εσωτερικό του πούλμαν με τη λεζάντα: «Έχουμε κι εμείς εικόνες από τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού».
Οι Μαδριλένοι όχι μόνο δεν φοβήθηκαν τον Γιαμάλ και την παρέα του, αλλά έδειξαν... αχάμπαροι και στο συμβάν που υπήρξε πριν την έναρξη του αγώνα με την επίθεση που έγινε στο πούλμαν της ομάδας.
🤦🏻♂️ Dos lunas rotas en el bus del Atleti.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2026
👉 Este ha sido el momento exacto del lanzamiento de objetos. pic.twitter.com/FVcWe0t5ry
Όταν η αποστολή της Ατλέτικο κατευθυνόταν στο γήπεδο, οπαδοί των Καταλανών είχαν συγκεντρωθεί για να την... υποδεχθούν και, παρ' ότι υπήρχε ισχυρά αστυνομική παρουσία, δεν απέτρεψε την επίθεση που έγινε με δεκάδες αντικείμενα να εκσφενδοζίονται προς εκείνο.
Ως αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, δύο παράθυρα του πούλμαν των «ροχιμπλάνκος» έσπασαν με αποτέλεσμα κομμάτια από γυαλί να πέσουν κοντά στα μέλη της αποστολής της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε. Το θετικό είναι πως αποφεύχθηκαν οι τραυματισμοί.
Nosotros también hemos visto esta noche la cara oculta de la luna, @NASA. pic.twitter.com/SvSfH7JBdV— Atlético de Madrid (@Atleti) April 8, 2026
Η Ατλέτικο Μαδρίτης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την κατάσταση αυτή και μάλιστα έκανε και μία ανάρτηση στα social media της δημοσιεύοντας και μία φωτογραφία από το εσωτερικό του πούλμαν με τη λεζάντα: «Έχουμε κι εμείς εικόνες από τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού».
