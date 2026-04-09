Εξάρχου: Ενδιαφέρον για νέο FSRU, στην τελική ευθεία οι συμφωνίες LNG της Atlantic SEE
Διαπραγματεύσεις για 5 δισ. κ.μ. ετησίως με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έως το καλοκαίρι - Συνέντευξη στο Platts, S&P Global Energy
Η Atlantic SEE LNG Trade επιδιώκει να οριστικοποιήσει μέσα στους επόμενους μήνες μια σειρά συμφωνιών προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με αγοραστές στην ανατολική Ευρώπη, με στόχο να προχωρήσει τα σχέδιά της για την ανάπτυξη νέας υποδομής εισαγωγής LNG στην Ελλάδα έως το τέλος της δεκαετίας, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξανδρος Εξάρχου, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Platts της S&P Global Energy.
Όπως σημείωσε, μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού η εταιρεία αναμένεται να έχει εξασφαλίσει ποσότητες της τάξης των 5 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως, που αποτελούν τον αρχικό της στόχο.
Η Atlantic SEE, η οποία ιδρύθηκε στα τέλη του 2025, ανήκει κατά 60% στην AKTOR Group και κατά 40% στη ΔΕΠΑ, ενώ τον Νοέμβριο υπέγραψε 20ετή συμφωνία με την αμερικανική Venture Global για την προμήθεια LNG έως 4 δισ. κ.μ. ετησίως από το 2030. Έκτοτε έχει προχωρήσει σε μνημόνια συνεργασίας με αγοραστές σε χώρες του λεγόμενου Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ουκρανία, η Αλβανία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενώ αναμένεται και νέα συμφωνία εντός Απριλίου. Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, προτεραιότητα δίνεται στην οριστικοποίηση συμφωνιών με την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Ρουμανία, παρά τις νομικές εκκρεμότητες που έχουν ανακύψει στη Βοσνία ως προς τα δικαιώματα εισαγωγής φυσικού αερίου.
Νέο FSRU και επενδύσεις σε υποδομέςΠαράλληλα με τις εμπορικές συμφωνίες, η εταιρεία σχεδιάζει την ανάπτυξη νέων υποδομών που θα καταστήσουν εφικτή τη διακίνηση των ποσοτήτων αυτών. Κομβικό στοιχείο αποτελεί η δημιουργία ενός νέου πλωτού τερματικού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) στην Ελλάδα, με δυναμικότητα 4,5 έως 5 δισ. κ.μ. ετησίως, ο οποίος εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2028 ή στις αρχές του 2029 και το αργότερο έως το 2030.
Αν και η τελική τοποθεσία δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, η Αλεξανδρούπολη συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ενώ εξετάζεται και δεύτερη περιοχή. Η εταιρεία προγραμματίζει να προχωρήσει στην παραγγελία της μονάδας το φθινόπωρο του 2026, έχοντας ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης, ενώ στα σχέδια περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις στο υφιστάμενο δίκτυο αγωγών για την ενίσχυση της ροής φυσικού αερίου από τον νότο προς τον βορρά.
