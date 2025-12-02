Παρτίζαν: Νέος αθλητικός διευθυντής ο Ζάρκο Πάσπαλι

Η παραίτηση Ζέλικο Ομπράντοβιτς έφερε αλλαγές στην Παρτίζαν Την επόμενη ημέρα της παραίτησης του Ζοτς έπαψε να είναι αθλητικός διευθυντής της ομάδας ο Ζόραν Σάβιτς και η Παρτίζαν τον αντικατέστησε με τον Ζάρκο Πάσπαλι. Ο νέος αθλητικός διευθυντής έχει τεράστια καριέρα στην Ελλάδα αφού έχει αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό αλλά και σε Άρη, Πανιώνιο.Φυσικά έχει αγωνιστεί με επιτυχία και στην Παρτίζαν.

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παρτίζαν συνεδρίασε σήμερα το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, προκειμένου να λάβει στρατηγικές αποφάσεις για τη λειτουργία της ομάδας μετά την αμετάκλητη παραίτηση του προπονητή Ομπράντοβιτς και την αποχώρηση του αθλητικού διευθυντή Ζόραν Σάβιτς. Με την παρουσία της πλειοψηφίας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, επισημάνθηκαν οι νέες συνθήκες και η κατεύθυνση που υιοθετήθηκε στο έργο του συλλόγου.

Με πρόταση του Προέδρου Όστογια Μιγιαΐλοβιτς, τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέλεξαν ομόφωνα τον Ζάρκο Πάσπαλι ως νέο αθλητικό διευθυντή της Παρτιζάν. Με αυτόν τον τρόπο, ο θρυλικός άσος του μπάσκετ και αθλητικός παράγοντας επέστρεψε στην Παρτιζάν, για να ηγηθεί του αθλητικού τομέα σε δύσκολες στιγμές και να θέσει τις πλούσιες γνώσεις και την εμπειρία του στην υπηρεσία της επίλυσης όλων των ανοιχτών ζητημάτων. Ο Ζάρκο Πάσπαλι απολαμβάνει την πλήρη υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στην επιλογή των συνεργατών του, στην εξεύρεση λύσης στη θέση του προπονητή και στη δημιουργία των συνθηκών για να σημειώσει ο σύλλογος μια σημαντική ανατροπή στα αποτελέσματα σε σχέση με την τρέχουσα πορεία της σεζόν.

Μέχρι την εκλογή νέου επικεφαλής του προπονητικού επιτελείου, την ομάδα θα ηγηθεί από τον πάγκο ο προπονητής Μίρκο Οτσόκολιτς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παρτίζαν απευθύνει έκκληση σε όλους τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, καθώς και σε όλους όσους επηρεάζουν τη δημιουργία ατμόσφαιρας στο κοινό μέσω των κοινωνικών δικτύων, να μην δημοσιεύουν ανεπιβεβαίωτες ή ψευδείς πληροφορίες και να έχουν κατά νου ότι η Παρτίζαν έχει αγώνα με την Μπάγερν την Πέμπτη και ότι το ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα έρχεται σύντομα. Όλοι όσοι αγαπούν την Παρτίζαν καλούνται να μην υποκινούν κανενός είδους μισαλλοδοξία και να μην ενθαρρύνουν βίαιη κλιμάκωση ή άλλες ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στον σύλλογο».









