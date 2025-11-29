Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Super league 2 (Νότιος Όμιλος): Η Καλαμάτα πέρασε 3-0 απο την Ηλιούπολη, νίκες για Μαρκό, Χανιά - Δείτε τα γκολ
Ασταμάτητη η Μαύρη Θύελλα συνεχίσει στην κορυφή της βαθμολογίας - Τα Χανιά 1-0 τον Ολυμπιακό Β', Μαρκό – Αιγάλεω 3-0
Άνοιξε η αυλαία της 12ης αγωνιστικής στον Νότιο Όμιλο της Superleague 2, με την Καλαμάτα να διατηρεί τη θέση της στην κορυφή καθώς πέρασε νικήτρια από την έδρα της Ηλιούπολης με 3-0. Τα Χανιά πήραν βαθμολογική ανάσα νικώντας τον Ολυμπιακό Β' με 1-0 ενώ το Μαρκό πέτυχε ακόμα μία νίκη καθώς επικράτησε με 3-0 του Αιγάλεω.
Ηλιούπολη - Καλαμάτα 0-3
Την 5η σερί της νίκη πανηγύρισε η Καλαμάτα η οποία επικράτησε με 2-0 της Ηλιούπολης και αύξησε τη διαφορά από τον δεύτερο Πανιώνιο στο +8 αλλά με δύο παιχνίδια περισσότερα. Ο Παμλίδης ήταν ο άνθρωπος που... υπέγραψε το σπουδαίο διπλό καθώς ήταν ο σκόρερ των δύο τερμάτων του πρώτου ημιχρόνου. Αρχικά στο 25ο λεπτό μετέτρεψε σε γκολ το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του ενώ εννιά λεπτά αργότερα με ωραίο πλασέ νίκησε εκ νέου τον αντίπαλο πορτιέρε για το 0-2. Το τελικό 0-3 διαμόρφωσε ο Μάντζης στο 88ο λεπτό.
Ηλιούπολη: Τσιλιγγίρης, Τσάικα (28′ Κεραμίδας), Νόνης, Κωστούλας (46′ Μπουγαΐδης), Μαϊδανός, Σουντουρά (86′ Σταμάτης), Νεοφυτίδης, Τσουμάνης (46′ Ζαφειράκης), Μίγια, Κεραμίδας, Χριστόπουλος (65′ Σαμ.)
Καλαμάτα: Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Τσορνομάζ (83′ Κατάλντι), Καλουτσικίδης (83′ Τάχατος), Οικονόμου, Σιλά, Παμλίδης (68′ Μάντζης), Μορέιρα (68′ Κωτσόπουλος), Μιράντα, Τσέλιος (73′ Γκάμα).
Χανιά - Ολυμπιακός Β' 1-0
Για τέταρτη συνεχόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός Β' έμεινε μακριά από τις νίκες καθώς ηττήθηκε από τα Χανιά με 1-0. Οι Κρητικοί πανηγύρισαν τη δεύτερη νίκη τους φέτος και πήραν μεγάλη βαθμολογική ανάσα στο πρωτάθλημα. Χρυσός σκόρερ ήταν ο Κουτεντάκης, ο οποίος στο 34ο λεπτό νίκησε τον Έξαρχο με εξαιρετικό πλασέ από κοντά διαμορφώνοντας το τελικό σκορ. Νωρίτερα και συγκεκριμένα στο 17ο λεπτό, ο Ιωαννίδης παραλίγο να σκοράρει κόντρα στην παλιά του ομάδα αλλά το σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι. Η απάντηση του Ολυμπιακού ήρθε στο 44' όταν ο Κεϊτά βρήκε εντυπωσιακά τον Πνευμονίδη στην πλάτη της άμυνας, εκείνος έδωσε στον Λιατσικούρα αλλά σε κενή εστία δεν κατάφερε να σκοράρει. Πριν το φινάλε, οι δύο ομάδες έμειναν με παίκτη λιγότερο, με τον Ιωαννίδη αρχικά να βλέπει δεύτερη κίτρινη για θέατρο στο 79' και δύο λεπτά αργότερα ο Γκοτζαμανίδης αντίκρισε δύο κίτρινες κάρτες για έντονη διαμαρτυρία στον διαιτητή.
Χανιά: Στογιάνοβιτς, Τζανακάκης, Πρεβεζιάνος, Φουρλάνος, Σερβιλάκης, Κουτρουμπής, Άοσμαν, Ράδος, Σπιριντόνοβιτς, Κουτεντάκης, Ιωαννίδης.
Ολυμπιακός Β: Έξαρχος, Γκοτζαμανίδης, Μαρτίνης, Ζούγλης, Λιατσικούρας, Κουτσογούλας, Τανούλης, Πνευμονίδης, Κεϊτά, Αργυρίου, Κουτσίδης.
Μαρκό – Αιγάλεω 3-0
Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα το Μαρκό πέτυχε ακόμα μία νίκη στον Νότιο Όμιλο της Super League 2. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου επικράτησε με 3-0 του Αιγάλεω και έφτασε τους 22 βαθμούς, αυξάνοντας την διαφορά της από την Athens Kallithea που ακολουθεί στην 4η θέση στους 5 βαθμούς, έχοντας ένα παιχνίδι παραπάνω. Το Αιγάλεω από την άλλη με την ήττα έμεινε στους 11 και την 7η θέση.
Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν ιδανικά και κατάφεραν μόλις στο 5' να ανοίξουν το σκορ με τον Οικονομίδη. Το εξαιρετικό πρώτο μέρος για τους «πράσινους» συνεχίστηκε και στο 35' ο Μιούλερ έκανε το 2-0, για να έρθει ο Κυριακίδης στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους να κάνει το 3-0, σκορ το οποίο έμεινε ως το τέλος με τους γηπεδούχους να παίρνουν την άνετη νίκη.
Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσάκνης, Μπουσάι, Ριτσοτάκης, Φατιόν, Αλεξόπουλος, Μιούλερ (75′ Ντέντλερ), Οικονομίδης, Κωνσταντακόπουλος (30′ Σμάλης), Μεντόζα (75′ Σεμπά), Κυριακίδης.
Πρόγραμμα 12ης αγωνιστικής
Σάββατο 29/11
Χανιά - Ολυμπιακός Β' 1-0
Ηλιούπολη - Καλαμάτα 0-3
Μαρκό - Αιγάλεω 3-0
Κυριακή 30/11
Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea 13:00
Παναργειακός - Πανιώνιος 15:00
Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 32
2. Πανιώνιος 24
3. Μαρκό 22
4. Athens Kallithea 17
----------------------
5. Ολυμπιακός Β 14
6. Ελλάς Σύρου 13
7. Αιγάλεω 11
8. Χανιά 9
9. Ηλιούπολη 7
10. Παναργειακός 4
Ειδήσεις σήμερα:
Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων: Κοινό μήνυμα των προκαθημένων του Χριστιανισμού για ενότητα και συμπόρευση
Δένδιας: Το όπλο του μαχητή δεν είναι πλέον το τουφέκι, αλλά το drone - Το Αιγαίο δεν έχει καμία έννοια να το προστατεύει ο Στόλος, θα το κλείσουμε από την στεριά
Καιρός: Έρχεται υγρός Δεκέμβριος με βροχές - Δείτε χάρτες και αναλυτική πρόγνωση
