Ηρακλής: Ανακοίνωσε τον Τζάστιν Έντλερ Ντέιβις

Παίκτης του Ηρακλή είναι ο Τζάστιν Έντλερ Ντέιβις. Ο 27χρονος Αμερικανός φόργουορντ υπέγραψε έως το τέλος της σεζόν στον «Γηραιό» και θα ενισχύσει άμεσα την ομάδα.

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Justin Edler-Davis, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Ο Αμερικανός παίκτης γεννήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 1998 στο San Diego της California. Έχει ύψος 1,96 μ. και αγωνίζεται και στις δύο θέσεις των forwards.

Ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στο Morse High School της ιδιαίτερης πατρίδας του και το 2018 επέλεξε το πανεπιστήμιο Cal State Bakersfield, στο οποίο παρέμεινε για μια πενταετία (2017-2022), αποκτώντας πτυχίο στην Επικοινωνία.

Την τελευταία του σεζόν (2021-2022) στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ είχε 8,5 πόντους, 6,5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 28 παιχνίδια.

Ο Edler-Davis εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο πετυχημένους αθλητές του πανεπιστημίου και με 149 συμμετοχές κατέχει το ρεκόρ για τους περισσότερους αγώνες στην ιστορία του.

Η επαγγελματική του καριέρα άρχισε τη σεζόν 2022-2023 από την Πορτογαλία, με τη φανέλα της Lusitania. Σε 21 παιχνίδια μέτρησε 15,8 πόντους, 8,6 ριμπάουντ, 1,9 ασίστ και 1,4 κλεψίματα, ανά ματς.

Το καλοκαίρι του 2023 “μετακόμισε: στην πρωταθλήτρια Κοσόβου (την αγωνιστική περίοδο 2022-2023) KB Peja, με την οποία συμμετείχε στα Προκριματικά του Basketball Champions League και στη συνέχεια στους ομίλους του FIBA Europe Cup. Συνολικά αγωνίστηκε σε 44 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 17,4 πόντους, 9,2 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και 2,1 κλεψίματα.

Πέρυσι (2024-2025) ήταν παίκτης της Voluntari, με την οποία κατέκτησε την European North Basketball League, αλλά και το Κύπελλο Ρουμανίας. Στον τελικό της ENBL απέναντι στους Newcastle Eagles ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ρουμάνικης ομάδας με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ. Τα νούμερά του ολόκληρη τη χρονιά ήταν: 14 πόντοι, 5,5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 44 παιχνίδια.

Το ξεκίνημα της φετινής σεζόν (2025-2026) τον βρήκε στους Veolia Hamburg Towers και σε 16 παιχνίδια σε γερμανικό πρωτάθλημα και κύπελλο, αλλά και στο EuroCup πετύχαινε 8,8 πόντους κι έπαιρνε 4,6 ριμπάουντ».



Ειδήσεις σήμερα:



Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων: Κοινό μήνυμα των προκαθημένων του Χριστιανισμού για ενότητα και συμπόρευση



Δένδιας: Το όπλο του μαχητή δεν είναι πλέον το τουφέκι, αλλά το drone - Το Αιγαίο δεν έχει καμία έννοια να το προστατεύει ο Στόλος, θα το κλείσουμε από την στεριά



Καιρός: Έρχεται υγρός Δεκέμβριος με βροχές - Δείτε χάρτες και αναλυτική πρόγνωση

