Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κλαβέλ
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κλαβέλ
Η Ένωση ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Τζιάν Κλαβέλ για να ενισχύσει τη γραμμή των γκαρντ, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν
Παίκτης της ΑΕΚ και με τη «βούλα» είναι ο Τζιάν Κλαβέλ, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα μέχρι το τέλος της αγωνιστικής χρονιάς 2025-26.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:
«Η AEK BC ανακοινώνει, ότι συμφώνησε με τον Τζιάν Κλαβέλ (Gian Clavell, 32 χρ., 1μ93).
Ο διεθνής Πορτορικανός γκαρντ υπέγραψε σήμερα (27/11) συμβόλαιο, έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Τζιάν Κλαβέλ γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1993 στο Πουέρτο Ρίκο και αποφοίτησε από το Colorado State University.
Ο Πορτορικανός ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην πατρίδα του και συγκεκριμένα στους Brujos de Guayama. Τη σεζόν 2017-2018 υπέγραψε στους Dallas Mavericks και κατέγραψε 7 συμμετοχές στο NBA, ενώ παράλληλα αγωνίστηκε στους Texas Legends της G-League.
Έπειτα πέρασε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και αγωνίστηκε με τα χρώματα της Sakarya στην Τουρκία, ενώ τη σεζόν 2018-2019 αγωνίστηκε στην Ισπανία (ACB) και συγκεκριμένα στην Estudiantes, με μέσο όρο 12,5 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ ανά 22,5 λεπτά συμμετοχής».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:
«Η AEK BC ανακοινώνει, ότι συμφώνησε με τον Τζιάν Κλαβέλ (Gian Clavell, 32 χρ., 1μ93).
Ο διεθνής Πορτορικανός γκαρντ υπέγραψε σήμερα (27/11) συμβόλαιο, έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Τζιάν Κλαβέλ γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1993 στο Πουέρτο Ρίκο και αποφοίτησε από το Colorado State University.
Ο Πορτορικανός ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην πατρίδα του και συγκεκριμένα στους Brujos de Guayama. Τη σεζόν 2017-2018 υπέγραψε στους Dallas Mavericks και κατέγραψε 7 συμμετοχές στο NBA, ενώ παράλληλα αγωνίστηκε στους Texas Legends της G-League.
Έπειτα πέρασε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και αγωνίστηκε με τα χρώματα της Sakarya στην Τουρκία, ενώ τη σεζόν 2018-2019 αγωνίστηκε στην Ισπανία (ACB) και συγκεκριμένα στην Estudiantes, με μέσο όρο 12,5 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ ανά 22,5 λεπτά συμμετοχής».
Σκληρό πόκερ παίζει ο Πούτιν με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία - Παραπέμπει στο μέλλον τη συμφωνία, δηλώνει ότι δεν έχει σκοπό να επιτεθεί στην Ευρώπη
Πολιτισμικό στοιχείο ή κατάρα το μπαμπού για το Χονγκ Κονγκ; Πώς συνέβαλε στην τραγωδία με την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες
Ο βίος και η πολιτεία του δικηγόρου που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες – Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα