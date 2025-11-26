Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στη Ρεάλ: Αμφίβολος για Ολυμπιακό ο Μπέλιγχαμ!
Σύμφωνα με την AS, ο Τσάμπι Αλόνσο θα πρέπει να αλλάξει τα πλάνα του για το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό, μιας και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του Τζουντ Μπέλινγχαμ
Λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση του Champions League με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται αντιμέτωπη με την αβεβαιότητα σχετικά με την κατάσταση του ηγέτη της μεσαίας γραμμής, Τζουντ Μπέλιγχαμ.
Ο Άγγλος σταρ δεν αντιμετωπίζει σοβαρό τραυματισμό, αλλά έχει ενοχλήσεις στον δικέφαλο. Η κατάσταση του παίκτη, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε 14 συνεχόμενα παιχνίδια με Ρεάλ και Εθνική μετά την επέμβαση στον ώμο, έχει προκαλέσει ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο.
Η βασική ερώτηση που απασχολεί το τεχνικό επιτελείο του Τσάμπι Αλόνσο είναι αν αξίζει να ρισκάρει τη συμμετοχή του.
Το πιθανότερο σενάριο, λίγες ώρες πριν τον αγώνα, είναι ο Μπέλιγχαμ να βρεθεί στον πάγκο και να χρησιμοποιηθεί ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, μόνο αν το απαιτήσει η εξέλιξη του σκορ.
Ωστόσο, ακόμα και αυτό το σενάριο δεν είναι οριστικό, καθώς αξιολογούνται συνεχώς οι αισθήσεις του παίκτη. Αν τελικά ξεκινήσει βασικός, αυτό θα γίνει μόνο επειδή εκτιμήθηκε ότι η ενόχληση δεν εγκυμονεί κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.
Σε περίπτωση που ο Μπέλιγχαμ μείνει στον πάγκο, η θέση του θα καλυφθεί από τον Εντουάρντο Καμαβινγκά. Με τους Τσουαμενί και Βαλβέρδε να είναι φαβορί για το κέντρο, ο Καμαβινγκά θα έπαιρνε μια θέση στον άξονα, με τον Γκιουλέρ να αναλαμβάνει πιο κεντρικό ρόλο ως οργανωτής.
Η απουσία του Μπέλιγχαμ από την αρχική ενδεκάδα θα αποτελέσει ένα μεγάλο πλήγμα για τη «βασίλισσα», η οποία αντιμετωπίζει ήδη κρίση στην άμυνα.
Υπενθυμίζουμε πως ήδη η Ρεάλ Μαδρίτης ταλαιπωρείται από αρκετά προβλήματα, μετρώντας συνολικά επτά απουσίες (Κουρτουά, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Αλάμπα, Χάουσεν, Καρβαχάλ, Μασταντουόνο) και το... ερωτηματικό του Μπέλινγχαμ.
