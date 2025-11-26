Ο Τζιοβάνι θυμήθηκε το επικό 3-3 με τη Ρεάλ και έστειλε το μήνυμα στον Ουμπιακό
Ο Τζιοβάνι θυμήθηκε το επικό 3-3 με τη Ρεάλ και έστειλε το μήνυμα στον Ουμπιακό

Πριν από 26 χρόνια ο σπουδαίος Βραζιλιάνος επιθετικός είχε πρωταγωνιστήσει στην ισοπαλία των ερυθρόλευκων με τους μερένγκες

Ο Τζιοβάνι θυμήθηκε το επικό 3-3 με τη Ρεάλ και έστειλε το μήνυμα στον Ουμπιακό
Στις 15 Σεπτεμβρίου 1999 το ΟΑΚΑ είχε βάλει τα γιορτινά του για την πρεμιέρα του Champions League όπου ο Ολυμπιακός υποδεχόταν τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ματς όπου έκανε ντεμπούτο του στη διοργάνωση ο Ίκερ Κασίγιας.

Εκείνη τη βραδιά ο πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού ήταν ο ένας και μοναδικός Τζιοβάνι, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ (το άλλο ο Ζάχοβιτς) στο χορταστικό 3-3, με τον Βραζιλιάνο λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του σημερινού αγώνα να θυμάται εκείνη τη βραδιά και να στέλνει το μήνυμα στους ερυθρόλευκους γράφοντας «Pame!».



