Μουντιάλ 2026: Η έκπληξη Κουρασάο και Κάπο Βέρντε, η επιστροφή Αϊτής και Σκωτίας - Οι ιστορικές προκρίσεις και οι μάχες στα μπαράζ
Αϊτή και Κουρασάο γράφουν ιστορία, η Σκωτία επιστρέφει θριαμβευτικά, η Ιρλανδία πάει στα μπαράζ με τον Πάροτ ήρωα, ενώ Κονγκό και Ιράκ κρατούν ζωντανό το όνειρο - Οι ομάδες των play off και η μάχη για τα τελευταία «εισιτήρια»
Το Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού οδεύει προς πλήρη σχηματισμό, με 42 εθνικές ομάδες να έχουν εξασφαλίσει θέση και έξι ακόμη να κρίνονται στην τελική στροφή των μπαράζ την άνοιξη, πριν από την κλήρωση των ομίλων. Οι τρεις διοργανώτριες χώρες προκρίθηκαν αυτόματα, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις μοιράστηκαν από τα προκριματικά σε Ευρώπη, Νότια Αμερική, Ασία, Αφρική, Ωκεανία και Βόρεια/Κεντρική Αμερική.
Ποιες έχουν προκριθεί
Ο ευρωπαϊκός «κορμός» περιλαμβάνει Αγγλία, Γαλλία, Κροατία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Ολλανδία, Γερμανία, Ισπανία, Βέλγιο, Αυστρία, Σκωτία και Ελβετία. Από τη Νότια Αμερική συμμετέχουν Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Εκουαδόρ, Παραγουάη και Ουρουγουάη, ενώ η Ασία στέλνει Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ιράν, Αυστραλία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ιορδανία και Ουζμπεκιστάν. Η Αφρική εκπροσωπείται από Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Ακτή Ελεφαντοστού, Αίγυπτο, Γκάνα, Μαρόκο, Σενεγάλη, Νότια Αφρική και Τυνησία, ενώ στην Ωκεανία η Νέα Ζηλανδία «σφράγισε» εισιτήριο. Υπάρχουν οι τρείς διοργανώτριες ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό και από την Βόρεια & Κεντρική Αμερική ο Παναμάς και οι εκπλήξεις Κουρασάο, Αϊτή.
Η εβδομάδα που έγραψε ιστορία
Η διεθνής διακοπή του Νοεμβρίου απέδειξε γιατί τα προκριματικά μπορούν να συναρπάσουν όσο και μια τελική φάση: μικρά έθνη «τίναξαν» την ιεραρχία, παραδοσιακές δυνάμεις λύγισαν, και τα τελευταία εισιτήρια για το Μουντιάλ 2026 μπαίνουν στην πιο καυτή τελική ευθεία.
Το Κουρασάο γράφει ιστορία ως η μικρότερη σε πληθυσμό χώρα που φτάνει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου υποσκελίζοντας ρεκόρ όπως της Ισλανδίας στο παρελθόν. Η επιτυχία αποκτά ιδιαίτερη σημειολογία, καθώς το νησιωτικό κράτος βασίστηκε σε παίκτες γεννημένους στην Ολλανδία, αξιοποιώντας δεσμούς υπηκοότητας εντός του Βασιλείου των Κάτω Χωρών.
Ανήκε έως το 2010 στις Ολλανδικές Αντίλλες, αλλά εκείνη τη χρονιά απέκτησε την ανεξαρτησία του, χωρίς να κόψει τους δεσμούς με την Ολλανδία και χαρακτηριστικό είναι ότι 22 από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας έχουν γεννηθεί ή μεγαλώσει στις Κάτω Χώρες και αγωνίζονται σε διάφορες κατηγορίες.
Κλείσιμο
Η επιστροφή της Αϊτής
Η Αϊτή έγραψε ιστορία, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο για δεύτερη φορά μετά από μισό αιώνα, παρά την πολύ χαμηλή θέση της (Νο 88) στη βαθμολογία της FIFA. Η νίκη με 2-0 επί της Νικαράγουας την Τρίτη της χάρισε το πολυπόθητο εισιτήριο, ολοκληρώνοντας μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των προκριματικών της Concacaf.
Η ομάδα του Σεμπαστιέν Μινιέ ξεκίνησε τη μέρα πίσω από την Ονδούρα στη διαφορά τερμάτων στον όμιλο, όμως κατάφερε να κάνει το καθήκον της από το πρώτο ημίχρονο. Ο Λουίσιους Ντάιντσον άνοιξε το σκορ και ο Ρουμπέν Προβιντάνς διπλασίασε τα τέρματα της Αϊτής, ενώ την ίδια στιγμή η Ονδούρα έμενε στο 0-0 στην Κόστα Ρίκα.
Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις αντίξοες συνθήκες: λόγω της βίας και της πολιτικής κρίσης στη χώρα, η Αϊτή αναγκάζεται να δίνει όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της σε ουδέτερο έδαφος, 800 χιλιόμετρα μακριά, στο Κουρασάο. Μάλιστα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός —διορισμένος εδώ και ενάμιση χρόνο— δεν έχει πατήσει ποτέ στην πατρίδα των παικτών του.
Με το εισιτήριο στα χέρια, η Αϊτή ετοιμάζεται να επιστρέψει σε τελική φάση Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1974, προσπαθώντας να αφήσει πίσω της το 0-3 ρεκόρ και τα 14 γκολ παθητικό της πρώτης της εμφάνισης. Οι «Le Rouge et Bleu» φιλοδοξούν πλέον να γράψουν ένα νέο, πολύ πιο λαμπρό κεφάλαιο στην ιστορία τους.
Σκωτία: Επιστροφή με θόρυβο
Σε μία βραδιά που θα μείνει στην ιστορία του σκωτσέζικου ποδοσφαίρου, η Εθνική Σκωτίας του Στιβ Κλαρκ πραγματοποίησε μία εκπληκτική εμφάνιση, νικώντας τη Δανία με 4-2 σε ένα συναρπαστικό θρίλερ και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 1998.
Το Χάμπντεν Παρκ μετατράπηκε σε ένα απέραντο πάρτι μόλις ακούστηκε το τελικό σφύριγμα, με τους Σκωτσέζους να σβήνουν με μία κίνηση 30 χρόνια αποτυχιών.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με γκολ-φωτιά, με τον μέσο της Νάπολι, Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, να ανοίγει το σκορ μόλις στο τρίτο λεπτό με ένα εκπληκτικό ψαλίδι.
Ωστόσο, το γκολ της βραδιάς δεν ανήκε στον ΜακΤόμινεϊ. Αυτή η τιμή πήγε στον συμπαίκτη του, Κένι ΜακΛίν, ο οποίος σημείωσε το δεύτερο από τα δύο γκολ της Σκωτίας στις καθυστερήσεις, με ένα απίθανο σουτ από το κέντρο του γηπέδου!
Τα γκολ στις καθυστερήσεις ήταν καθοριστικά, με τον Κίραν Τίρνεϊ να δίνει αρχικά το «χτύπημα-μαχαιριά» στους Δανούς, πριν ο ΜακΛίν βάλει την τελική υπογραφή στον θρίαμβο.
Ιρλανδία: ο μήνας του Πάροτ
Η Ιρλανδία γύρισε την τύχη της σε 72 ώρες: 2-0 την Πορτογαλία με «διπλό» του Τρόι Πάροτ στο Δουβλίνο και ιστορικό χατ-τρικ στη Βουδαπέστη (3-2 την Ουγγαρία) με νικητήριο στο 96’. Το εισιτήριο για τα ευρωπαϊκά μπαράζ είναι πλέον δεδομένο, και το «πράσινο» όνειρο για πρώτη παρουσία μετά το 1994 (όταν έφτασε στους «16» στις ΗΠΑ, κερδίζοντας την Ιταλία) επιστρέφει με ένταση.
Το Πράσινο Ακρωτήριο
Τον δρόμο των εκπλήξεων είχε ανοίξει τον Οκτώβριο το Πράσινο Ακρωτήριο (Κάπο Βέρντε). Η μικροσκοπική νησιωτική χώρα, στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Αφρικής, επιβεβαίωσε στις 13 Οκτωβρίου την πρόκρισή της στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, σε μία από τις πιο απίστευτες ιστορίες των προκριματικών.
Η ομάδα, με προπονητή τον Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο, γνωστό ως Μπουμπίστα, νίκησε τη Εσουατίνι με 3-0 σε μια ημέρα που θα γιορτάζεται ως εθνική επέτειος. Η σημασία του αγώνα ήταν τόσο μεγάλη που η εθνική κυβέρνηση επέτρεψε σε όλους τους εργαζόμενους μισή ημέρα άδεια, προκειμένου να γεμίσουν το στάδιο και να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.
Η επιτυχία της ομάδας, γνωστής ως «Μπλε Καρχαρίες», είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς τερμάτισε στην πρώτη θέση του Ομίλου D στα αφρικανικά προκριματικά, τέσσερις βαθμούς μπροστά από την παραδοσιακή δύναμη, το Καμερούν.
Κονγκό και Ιράκ: Το όνειρο μέσω μπαράζ
Το Κονγκό «πέταξε» εκτός τη Νιγηρία στα πέναλτι στον τελικό της CAF, με τον ειδικό των αποκρούσεων Τιμόθε Φαγιούλου να ανοίγει τον δρόμο και τον αρχηγό Τσάνσελ Μμπέμπα να «υπογράφει» την πρόκριση στα διασυνομοσπονδιακά μπαράζ. Την ομάδα υποδέχθηκε λαοθάλασσα στην Κινσάσα. Στην Ασία, το Ιράκ βρήκε γκολ-λύτρωση στο 107’ κόντρα στα ΗΑΕ και πάει κι αυτό στα μπαράζ, κυνηγώντας την πρώτη συμμετοχή μετά το 1986.
Βόρεια & Κεντρική Αμερική (CONCACAF - 3): Παναμάς, Κουρασάο, Αϊτή.
Ωκεανία (OFC - 1): Νέα Ζηλανδία.
Οι 6 θέσεις που απομένουν
Η διοργάνωση θα διεξαχθεί με 48 ομάδες και μέχρι τώρα έχουν προκριθεί 42 εθνικές ομάδες. Οι τελευταίες έξι (πολυπόθητες) θέσεις θα κριθούν μέσω αγώνων play off τον Μάρτιο του επόμενου έτους.
To τουρνουά των play off, μια νέα διοργάνωση που θα διαγωνιστούν έξι ομάδες από πέντε συνομοσπονδίες (με την UEFA να διοργανώνει ξεχωριστά play-off για τις τελευταίες τέσσερις ευρωπαϊκές θέσεις) για δύο θέσεις, θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ τον Μάρτιο.
Με την ολοκλήρωση των προκριματικών της ευρωπαϊκής ζώνης, έγιναν γνωστές και οι 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα play off διεκδικώντας τα τέσσερα εναπομείναντα «εισιτήρια» της UEFA για το Μουντιάλ της Αμερικής. Οι ομάδες θα χωριστούν σε γκρουπ των τεσσάρων που θα παίξουν ημιτελικό και τελικό, με τους νικητές να κατακτούν την πρόκριση.
Οι εθνικές που θα συμμετάσχουν τον Μάρτιο του 2026 στα play off είναι οι 12 δεύτερες των ομίλων της προκριματικής φάσης συν τέσσερις που κέρδισαν τη συμμετοχή τους μέσω Nations League. Οι 16 των ευρωπαϊκών play off (μέσω προκριματικών): Αλβανία, Τσεχία, Ιταλία, Πολωνία, Ιρλανδία, Σλοβακία, Ουκρανία, Κόσοβο, Ουαλία, Τουρκία, Δανία και Βοσνία. Μέσω Nations League: Ρουμανία, Σουηδία, Βόρεια Ιρλανδία και Βόρεια Μακεδονία.
Οι δύο τελευταίες θέσεις θα κριθούν από τα διηπειρωτικά playoffs, με το Σουρινάμ και την Τζαμάικα να κλείνουν θέση από την CONCACAF και να βρίσκουν Νέα Καληδονία, Βολιβία, Λ.Δ. Κονγκό και Ιράκ. Οι δύο τελευταίες εθνικές ομάδες περνούν απευθείας στους δύο τελικούς, ως οι εθνικές ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη στη βαθμολογία της FIFA, με τις άλλες τέσσερις να μπαίνουν αύριο στην κληρωτίδα για τα ημιτελικά.
Σουρινάμ και Νέα Καληδονία ψάχνουν την παρθενική τους παρουσία σε τελική φάση Μουντιάλ, με τους Βολιβιανούς να έχουν τρεις συμμετοχές στο ενεργητικό τους (1930, 1950 και 1994), τους Ιρακινούς μία (1986), τους Τζαμαϊκανούς επίσης μία (1998) και τους Κονγκολέζους μία ως Ζαΐρ το 1974.
Οι θέσεις πρόκρισης:
-AFC: οκτώ απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off
-CAF: εννέα απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off
-CONCACAF: έξι απευθείας θέσεις (3 + 3 για τους συνδιοργανωτές) + δύο θέσεις στο τουρνουά Play-Off
-CONMEBOL: έξι απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off
-OFC: μία απευθείας θέση + μία θέση στο τουρνουά Play-Off
-UEFA: 16 απευθείας θέσεις
Τι ακολουθεί
Η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, στο "Kennedy Center" στην Ουάσινγκτον.
Η κλήρωση θα αρχίσει στις 12:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας). Οι ομάδες που εκπροσωπούν τις διοργανώτριες χώρες θα τοποθετηθούν στις θέσεις A1 (Μεξικό), B1 (Καναδάς) και D1 (ΗΠΑ), σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που δημοσιεύθηκε πέρυσι.
Η ολοκλήρωση των μπαράζ στα τέλη Μαρτίου θα οριστικοποιήσει το παζλ των 48, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική κλήρωση και τον προγραμματισμό των αποστολών.