Μουντιάλ 2026: Αγγίζει τα τελικά η Ελβετία, η Λευκορωσία τιμώρησε την... υπεροψία της Δανίας - Δείτε γκολ
Η Ελβετία συνέτριψε με 4-1 τη Σουηδία, διπλό το Κόσοβο στη Σλοβενία - 2-2 η Λευκορωσία μέσα στη Δανία - Μία «ανάσα» από τα τελικά οι Ισπανία και Αυστρία - «Λύγισε» την Βουλγαρία η Τουρκία
Η Δανία υποτίμησε πλήρως τη Λευκορωσία στο «Parken» της Κοπεγχάγης κι έχασε μία απίθανη ευκαιρία για να... καθαρίσει σε μεγάλο βαθμό την πρόκρισή της στα τελικά του Μουντιάλ, καθώς έμεινε στο ισόπαλο 2-2 στον 3ο όμιλο και πλέον εάν ηττηθεί την τελευταία αγωνιστική στην Σκωτία, θα χάσει το απευθείας «εισιτήριο» και θα οδηγηθεί στα play off.
Στον όμιλο που συμμετέχει και η Εθνική Ελλάδας, οι Δανοι προηγήθηκαν στο 11' με τον Ντάμσγκααρντ, αλλά δεν «τελείωσαν» το ματς παρά τις ευκαιρίες που έχασαν. Οι Λευκορώσοι «γύρισαν» το σκορ μέσα σε τρία λεπτα με τα τέρματα των Γκρόμικο (62') και Ντεμτσένκο (65'), για να «σώσει» στο 79' ο Ίσακσεν το βαθμό για τους Δανούς.
Την ίδια ώρα η Ελβετία συνέτριψε την Σουηδία με 4-1 στον 2ο όμιλο και πλησιάζει με... μαθηματική ακρίβεια στα τελικά του Μουντιάλ 2026, με το Κόσοβο να έχει σφραγίσει για την ώρα τη δεύτερη θέση μετά το διπλό του στη Σλοβενία (2-0) και να έχει εξασφαλισμένη θέση στα play off. Ο Εμπολό άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό, προτού οι Σουηδοί ισοφαρίσουν με το όμορφο σουτ του Νίγκρεν στο 33'. Ο Τσάκα με πέναλτι (60') έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην Ελβετία, προτού ο Εντόι κάνει το 3-1 λίγο αργότερα. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Μανζάμπι.
Τρεις βαθμοί «χρυσάφι» για το Κόσοβο μετά τη μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα της Σλοβενίας (0-2), εξασφαλίζοντας σίγουρα τη συμμετοχή στα μπαράζ. Μόλις στο 6ο λεπτό ο Ασλάνι «χόρεψε» την άμυνα των Σλοβένων και με ένα όμορφο διαγώνιο σουτ νίκησε τον Όμπλακ για το προβάδισμα του Κοσόβου. Οι γηπεδούχοι πίεσαν, όμως η... ταφόπλακα μπήκε στις αρχές του β' μέρους. Ο Στογιάνοβιτς πέρασε στο ματς στο ημίχρονο και τα έκανε όλα λάθος, αφού δέχθηκε δύο κίτρινες μέσα σε έξι λεπτά και άφησε την ομάδα του με δέκα. Σαν να μην έφτανε αυτό, στο 64' ο Κάρνιτσνικ με ένα απίθανο αυτογκόλ έκανε το 0-2 για το Κόσοβο.
Μεγάλη ανατροπή για την Βοσνία Ερζεγοβίνη και όλα... ανοιχτά στον 8ο Όμιλο! Οι Βόσνιοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από τη Ρουμανία χάρη στο τέρμα του Μπιρλιγκέα στο 17', ωστόσο ανέβασαν στροφές και έφεραν «τούμπα» το ματς (3-1). Το έναυσμα έδωσε ο Τζέκο στο ξεκίνημα της επανάληψης (49'), προτού ο Μπαϊρακτάρεβιτς με ένα καταπληκτικό σουτ κάνει το 2-1. Tο τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Ταμπάκοβιτς στις καθυστερήσεις και η Βοσνία ετοιμάζεται για τον... τελικό με την Αυστρία με φόντο την πρωτιά, έχοντας εξασφαλίσει όμως τη συμμετοχή στα μπαράζ! Οι Ρουμάνοι αγωνίζονταν με δέκα από το 68' λόγω της αποβολής του Ντραγκούς δύο λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι.
Νωρίτερα, η Ισπανία ήταν σαρωτική για άλλο ένα παιχνίδι καθώς πέρασε απ' την Τιφλίδα με το εμφατικό 4-0 απέναντι στη Γεωργία, έκανε το «5Χ5» στον 5ο προκριματικό όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης του Μουντιάλ 2026 κι «αγγίζει» το απευθείας «εισιτήριο» για την τελική φάση, καθώς απέχει τρεις βαθμούς απ' την δεύτερη Τουρκία, αλλά έχει 19-0 γκολ, ενώ οι Τούρκοι είναι στο 15-10. Δύο γκολ του Ογιαρθάμπαλ κι ένα των Θουμπιμέντι και Φεράν Τόρες «καθάρισαν» τη νίκη για τη «ρόχα».
Οι Τούρκοι νίκησαν εύκολα 2-0 τη Βουλγαρία με ένα πέναλτι του Τσαλχάνογλου κι ένα αυτογκόλ του Τσέρνεφ.
Ένα βήμα πιο κοντά στην πρωτιά και στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026 είναι πλέον και η Αυστρία, η οποία νίκησε «σβηστά» την Κύπρο στη Λευκωσία με δύο γκολ του Αρναούτοβιτς.
Η Ουαλία σημείωσε μία πολύ σημαντική νίκη επί του Λιχτενστάιν που κράτησε «ζωντανές» τις ελπίδες της για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα play off.
Τα αποτελέσματα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη και οι βαθμολογίες:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
14 Νοεμβρίου 2025
Λουξεμβούργο - Γερμανία 0-2
Σλοβακία - Βόρεια Ιρλανδία 1-0
17 Νοεμβρίου 2025
21:45 Βόρεια Ιρλανδία - Λουξεμβούργο
21:45 Γερμανία - Σλοβακία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Γερμανία 5 12
Σλοβακία 5 12
Βόρεια Ιρλανδία 5 6
Λουξεμβούργο 5 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
15 Νοεμβρίου 2025
Σλοβενία - Κόσοβο 0-2
Ελβετία - Σουηδία 4-1
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Κόσοβο - Ελβετία
21:45 Σουηδία - Σλοβενία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Ελβετία 5 13
Κόσοβο 5 10
Σλοβενία 5 3
Σουηδία 5 1
3ος ΟΜΙΛΟΣ
15 Νοεμβρίου 2025
Ελλάδα - Σκωτία 3-2
Δανία - Λευκορωσία 2-2
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Λευκορωσία - Ελλάδα
21:45 Σκωτία - Δανία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Δανία 5 11
Σκωτία 5 10
Ελλάδα 5 6
Λευκορωσία 5 1
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Αζερμπαϊτζάν - Ισλανδία 0-2
Γαλλία - Ουκρανία 4-0
16 Νοεμβρίου 2025
19:00 Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία
19:00 Ουκρανία - Ισλανδία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Γαλλία 5 13 --Προκρίθηκε
Ισλανδία 5 7
Ουκρανία 5 7
Αζερμπαϊτζάν 5 1
5ος ΟΜΙΛΟΣ
15 Νοεμβρίου 2025
Γεωργία - Ισπανία 0-4
Τουρκία - Βουλγαρία 2-0
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Βουλγαρία - Γεωργία
21:45 Ισπανία - Τουρκία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Ισπανία 5 15
Τουρκία 5 12
Γεωργία 5 3
Βουλγαρία 5 0
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Αρμενία - Ουγγαρία 0-1
Ιρλανδία - Πορτογαλία 2-0
16 Νοεμβρίου 2025
16:00 Ουγγαρία - Ιρλανδία
16:00 Πορτογαλία - Αρμενία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Πορτογαλία 5 10
Ουγγαρία 5 8
Ιρλανδία 5 7
Αρμενία 5 3
7ος ΟΜΙΛΟΣ
14 Νοεμβρίου 2025
Φινλανδία - Μάλτα 0-1
Πολωνία - Ολλανδία 1-1
Ρεπό: Λιθουανία
17 Νοεμβρίου 2025
21:45 Μάλτα - Πολωνία
21:45 Ολλανδία - Λιθουανία
Ρεπό: Φινλανδία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Ολλανδία 7 17
Πολωνία 7 14
Φινλανδία 8 10
Μάλτα 7 5
Λιθουανία 7 3
8ος ΟΜΙΛΟΣ
15 Νοεμβρίου 2025
Κύπρος - Αυστρία 0-2
Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ρουμανία 3-1
Ρεπό: Σαν Μαρίνο
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Αυστρία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη
21:45 Ρουμανία - Σαν Μαρίνο
Ρεπό: Κύπρος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Αυστρία 7 18
Βοσνία 7 16
Ρουμανία 7 10
Κύπρος 8 8
Σαν Μαρίνο 7 0
9ος ΟΜΙΛΟΣ
Νορβηγία - Εσθονία 4-1
Μολδαβία - Ιταλία 0-2
Ρεπό: Ισραήλ
16 Νοεμβρίου 2025
21:45 Ισραήλ - Μολδαβία
21:45 Ιταλία - Νορβηγία
Ρεπό: Εσθονία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Νορβηγία 7 21
Ιταλία 7 18
Ισραήλ 7 9
Εσθονία 8 4
Μολδαβία 7 1
10ος ΟΜΙΛΟΣ
15 Νοεμβρίου 2025
Καζακστάν - Βέλγιο 1-1
Λιχτενστάιν - Ουαλία 0-1
Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Βέλγιο - Λιχτενστάιν
21:45 Ουαλία - Βόρεια Μακεδονία
Ρεπό: Καζακστάν
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Βέλγιο 7 15
Β. Μακεδονία 7 13
Ουαλία 7 13
Καζακστάν 8 8
Λιχτενστάιν 7 0
11ος ΟΜΙΛΟΣ
Ανδόρα - Αλβανία 0-1
Αγγλία - Σερβία 2-0
Ρεπό: Λετονία
16 Νοεμβρίου 2025
19:00 Αλβανία - Αγγλία
19:00 Σερβία - Λετονία
Ρεπό: Ανδόρα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Αγγλία 7 21 --Προκρίθηκε
Αλβανία 7 14
Σερβία 7 10
Λετονία 7 5
Ανδόρα 8 1
12ος ΟΜΙΛΟΣ
14 Νοεμβρίου 2025
Γιβραλτάρ - Μαυροβούνιο 1-2
Κροατία - Νησιά Φαρόε 3-1
Ρεπό: Τσεχία
17 Νοεμβρίου 2025
21:45 Τσεχία - Γιβραλτάρ
21:45 Μαυροβούνιο - Κροατία
Ρεπό: Νησιά Φαρόε
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Κροατία 7 19 --Προκρίθηκε
Τσεχία 7 13
Νησιά Φαρόε 8 12
Μαυροβούνιο 7 9
Γιβραλτάρ 7 0
