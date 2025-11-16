Μουντιάλ 2026: Αγγίζει τα τελικά η Ελβετία, η Λευκορωσία τιμώρησε την... υπεροψία της Δανίας - Δείτε γκολ

Οι Τούρκοι νίκησαν εύκολα 2-0 τη Βουλγαρία με ένα πέναλτι του Τσαλχάνογλου κι ένα αυτογκόλ του Τσέρνεφ.

Τα αποτελέσματα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη και οι βαθμολογίες:

Νωρίτερα, η Ισπανία ήταν σαρωτική για άλλο ένα παιχνίδι καθώς πέρασε απ' την Τιφλίδα με το εμφατικό 4-0 απέναντι στη Γεωργία, έκανε το «5Χ5» στον 5ο προκριματικό όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης του Μουντιάλ 2026 κι «αγγίζει» το απευθείας «εισιτήριο» για την τελική φάση, καθώς απέχει τρεις βαθμούς απ' την δεύτερη Τουρκία, αλλά έχει 19-0 γκολ, ενώ οι Τούρκοι είναι στο 15-10. Δύο γκολ του Ογιαρθάμπαλ κι ένα των Θουμπιμέντι και Φεράν Τόρες «καθάρισαν» τη νίκη για τη «ρόχα».Ένα βήμα πιο κοντά στην πρωτιά και στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026 είναι πλέον και η Αυστρία, η οποία νίκησε «σβηστά» την Κύπρο στη Λευκωσία με δύο γκολ του Αρναούτοβιτς.Η Ουαλία σημείωσε μία πολύ σημαντική νίκη επί του Λιχτενστάιν που κράτησε «ζωντανές» τις ελπίδες της για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα play off.14 Νοεμβρίου 2025Λουξεμβούργο - Γερμανία 0-2Σλοβακία - Βόρεια Ιρλανδία 1-017 Νοεμβρίου 202521:45 Βόρεια Ιρλανδία - Λουξεμβούργο21:45 Γερμανία - ΣλοβακίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Γερμανία 5 12Σλοβακία 5 12Βόρεια Ιρλανδία 5 6Λουξεμβούργο 5 015 Νοεμβρίου 2025Σλοβενία - Κόσοβο 0-2Ελβετία - Σουηδία 4-118 Νοεμβρίου 202521:45 Κόσοβο - Ελβετία21:45 Σουηδία - ΣλοβενίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Ελβετία 5 13Κόσοβο 5 10Σλοβενία 5 3Σουηδία 5 115 Νοεμβρίου 2025Ελλάδα - Σκωτία 3-2Δανία - Λευκορωσία 2-218 Νοεμβρίου 202521:45 Λευκορωσία - Ελλάδα21:45 Σκωτία - ΔανίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Δανία 5 11Σκωτία 5 10Ελλάδα 5 6Λευκορωσία 5 1Αζερμπαϊτζάν - Ισλανδία 0-2Γαλλία - Ουκρανία 4-016 Νοεμβρίου 202519:00 Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία19:00 Ουκρανία - ΙσλανδίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Γαλλία 5 13 --ΠροκρίθηκεΙσλανδία 5 7Ουκρανία 5 7Αζερμπαϊτζάν 5 115 Νοεμβρίου 2025Γεωργία - Ισπανία 0-4Τουρκία - Βουλγαρία 2-018 Νοεμβρίου 202521:45 Βουλγαρία - Γεωργία21:45 Ισπανία - ΤουρκίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Ισπανία 5 15Τουρκία 5 12Γεωργία 5 3Βουλγαρία 5 0Αρμενία - Ουγγαρία 0-1Ιρλανδία - Πορτογαλία 2-016 Νοεμβρίου 202516:00 Ουγγαρία - Ιρλανδία16:00 Πορτογαλία - ΑρμενίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Πορτογαλία 5 10Ουγγαρία 5 8Ιρλανδία 5 7Αρμενία 5 314 Νοεμβρίου 2025Φινλανδία - Μάλτα 0-1Πολωνία - Ολλανδία 1-1Ρεπό: Λιθουανία17 Νοεμβρίου 202521:45 Μάλτα - Πολωνία21:45 Ολλανδία - ΛιθουανίαΡεπό: ΦινλανδίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Ολλανδία 7 17Πολωνία 7 14Φινλανδία 8 10Μάλτα 7 5Λιθουανία 7 315 Νοεμβρίου 2025Κύπρος - Αυστρία 0-2Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ρουμανία 3-1Ρεπό: Σαν Μαρίνο18 Νοεμβρίου 202521:45 Αυστρία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη21:45 Ρουμανία - Σαν ΜαρίνοΡεπό: ΚύπροςΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Αυστρία 7 18Βοσνία 7 16Ρουμανία 7 10Κύπρος 8 8Σαν Μαρίνο 7 0Νορβηγία - Εσθονία 4-1Μολδαβία - Ιταλία 0-2Ρεπό: Ισραήλ16 Νοεμβρίου 202521:45 Ισραήλ - Μολδαβία21:45 Ιταλία - ΝορβηγίαΡεπό: ΕσθονίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Νορβηγία 7 21Ιταλία 7 18Ισραήλ 7 9Εσθονία 8 4Μολδαβία 7 115 Νοεμβρίου 2025Καζακστάν - Βέλγιο 1-1Λιχτενστάιν - Ουαλία 0-1Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία18 Νοεμβρίου 202521:45 Βέλγιο - Λιχτενστάιν21:45 Ουαλία - Βόρεια ΜακεδονίαΡεπό: ΚαζακστάνΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Βέλγιο 7 15Β. Μακεδονία 7 13Ουαλία 7 13Καζακστάν 8 8Λιχτενστάιν 7 0Ανδόρα - Αλβανία 0-1Αγγλία - Σερβία 2-0Ρεπό: Λετονία16 Νοεμβρίου 202519:00 Αλβανία - Αγγλία19:00 Σερβία - ΛετονίαΡεπό: ΑνδόραΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Αγγλία 7 21 --ΠροκρίθηκεΑλβανία 7 14Σερβία 7 10Λετονία 7 5Ανδόρα 8 114 Νοεμβρίου 2025Γιβραλτάρ - Μαυροβούνιο 1-2Κροατία - Νησιά Φαρόε 3-1Ρεπό: Τσεχία17 Νοεμβρίου 202521:45 Τσεχία - Γιβραλτάρ21:45 Μαυροβούνιο - ΚροατίαΡεπό: Νησιά ΦαρόεΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Κροατία 7 19 --ΠροκρίθηκεΤσεχία 7 13Νησιά Φαρόε 8 12Μαυροβούνιο 7 9Γιβραλτάρ 7 0