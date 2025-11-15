Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Μουντιάλ 2026: Στα τελικά η Κροατία, με το... ενάμισι πόδι πλέον και η Ολλανδία - Δείτε γκολ
Η Γερμανία έκανε το καθήκον της στο Λουξεμβούργο και μαζί σημαντικό βήμα για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026, όπως και η Ολλανδία, που έμεινε όρθια στην Πολωνία
Η Κροατία τα... χρειάστηκε για λίγο, όταν είδε τα Νησιά Φερόε να προηγούνται στη Ριέκα με το γκολ του Τούρι, όμως στο τέλος βρήκε τις λύσεις για να φτάσει σε μία άνετη νίκη με 3-1 και να εξασφαλίσει την πρωτιά στον 12ο όμιλο των προκριματικών της ευρωπαϊκής ζώνης του Μουντιάλ 2026 και να «σφραγίσει» την παρουσία της στα τελικά του καλοκαιριού, που θα διεξαχθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό.
Οι Κροάτες, πιστοί σε ακόμη ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό «ραντεβού», βρήκαν τα γκολ που έψαχναν με τους Γκβάρντιολ, Μούσα και Βλάσιτς κι έφτασαν σε μία ένετη επικράτηση.
Την ίδια ώρα η Ολλανδία έφυγε «αλώβητη» από τη Βαρσοβία, πήρε το βαθμό της ισοπαλίας με το γκολ του Ντεπάι στο 47' και πλέον δεν μπορεί να χάσει το «εισιτήριο» για την τελική φάση. Είναι πλέον στο +3 απ' τους Πολωνούς μία αγωνιστική πριν το φινάλε κι έχουν τεράστια διαφορά τερμάτων (+19 με +6), την οποία μοιάζει αδύνατο να καλύψουν οι Πολωνοί, ακόμη κι αν οι Ολλανδοί χάσουν την τελευταία αγωνιστική εντός απ' τους Λιθουανούς.
Μάχη μέχρις... εσχάτων θα δώσουν οι Γερμανοί με τους Σλοβάκους στον 1ο όμιλο, καθώς νίκησαν το Λουξεμβούργο και τη Βόρεια Ιρλανδία, ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς και θα λύσουν μια και καλή τους... λογαριασμούς τους τη Δευτέρα (17/11) στη Λειψία.
Η Μάνσαφτ μπήκε μουδιασμένη στο παιχνίδι και για ώρα δυσκολεύτηκε να... χαρίσει θέαμα. Στο δεύτερο μέρος πάντως, ο Βολτεμάντε «καθάρισε» για χάρη της. Ο υψηλόσωμος φορ της Νιούκαστλ «χτύπησε» δις στο 49' και το 69' και έκρινε το παιχνίδι.
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Σλοβακία νίκησε 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία. Σαφώς ανώτεροι οι γηπεδούχοι, έψαξαν με επιμονή το γκολ και, μετά από δύο ακυρωθέντα μέσω VAR, το βρήκαν στο 90', όταν ο Μπόμπτσεκ, τρία λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς, τους χάρισε την πολύτιμη νίκη.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
14 Νοεμβρίου 2025
Λουξεμβούργο - Γερμανία 0-2 (49', 69' Βολτεμάντε)
Σλοβακία - Βόρεια Ιρλανδία 1-0 (90'+1' Μπόμπτσεκ)
17 Νοεμβρίου 2025
21:45 Βόρεια Ιρλανδία - Λουξεμβούργο
21:45 Γερμανία - Σλοβακία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Γερμανία 5 12
Σλοβακία 5 12
Βόρεια Ιρλανδία 5 6
Λουξεμβούργο 5 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
15 Νοεμβρίου 2025
21:45 Σλοβενία - Κόσοβο
21:45 Ελβετία - Σουηδία
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Κόσοβο - Ελβετία
21:45 Σουηδία - Σλοβενία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Ελβετία 4 10
Κόσοβο 4 7
Σλοβενία 4 3
Σουηδία 4 1
3ος ΟΜΙΛΟΣ
15 Νοεμβρίου 2025
21:45 Ελλάδα - Σκωτία
21:45 Δανία - Λευκορωσία
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Λευκορωσία - Ελλάδα
21:45 Σκωτία - Δανία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Δανία 4 10
Σκωτία 4 10
Ελλάδα 4 3
Λευκορωσία 4 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Αζερμπαϊτζάν - Ισλανδία 0-2 (20' Γκούντμουντσον, 39' Ίνγκασον)
Γαλλία - Ουκρανία 4-0 (55'πέν,83' Μπαπέ, 76' Ολίσε, 84' Εκιτικέ)
16 Νοεμβρίου 2025
19:00 Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία
19:00 Ουκρανία - Ισλανδία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Γαλλία 5 13 --Προκρίθηκε
Ισλανδία 5 7
Ουκρανία 5 7
Αζερμπαϊτζάν 5 1
5ος ΟΜΙΛΟΣ
15 Νοεμβρίου 2025
19:00 Γεωργία - Ισπανία
19:00 Τουρκία - Βουλγαρία
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Βουλγαρία - Γεωργία
21:45 Ισπανία - Τουρκία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Ισπανία 4 12
Τουρκία 4 9
Γεωργία 4 3
Βουλγαρία 4 0
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Αρμενία - Ουγγαρία 0-1 (33' Βάργκα)
Ιρλανδία - Πορτογαλία 2-0 (17',45' Πάροτ)
16 Νοεμβρίου 2025
16:00 Ουγγαρία - Ιρλανδία
16:00 Πορτογαλία - Αρμενία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Πορτογαλία 5 10
Ουγγαρία 5 8
Ιρλανδία 5 7
Αρμενία 5 3
7ος ΟΜΙΛΟΣ
14 Νοεμβρίου 2025
Φινλανδία - Μάλτα 0-1 (82' Γκρετς)
Πολωνία - Ολλανδία 1-1 (43' Καμίνσκι - 47' Ντεπάι)
Ρεπό: Λιθουανία
17 Νοεμβρίου 2025
21:45 Μάλτα - Πολωνία
21:45 Ολλανδία - Λιθουανία
Ρεπό: Φινλανδία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Ολλανδία 7 17
Πολωνία 7 14
Φινλανδία 8 10
Μάλτα 7 5
Λιθουανία 7 3
8ος ΟΜΙΛΟΣ
15 Νοεμβρίου 2025
19:00 Κύπρος - Αυστρία
21:45 Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ρουμανία
Ρεπό: Σαν Μαρίνο
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Αυστρία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη
21:45 Ρουμανία - Σαν Μαρίνο
Ρεπό: Κύπρος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Αυστρία 6 15
Βοσνία 6 13
Ρουμανία 6 10
Κύπρος 7 8
Σαν Μαρίνο 7 0
9ος ΟΜΙΛΟΣ
Νορβηγία - Εσθονία 4-1 (50',52' Σόρλοτ, 56',62' Χάαλαντ - 65' Σαάρμα)
Μολδαβία - Ιταλία 0-2 (88' Μαντσίνι, 90'+3 Εσπόζιτο)
Ρεπό: Ισραήλ
16 Νοεμβρίου 2025
21:45 Ισραήλ - Μολδαβία
21:45 Ιταλία - Νορβηγία
Ρεπό: Εσθονία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Νορβηγία 7 21
Ιταλία 7 18
Ισραήλ 7 9
Εσθονία 8 4
Μολδαβία 7 1
10ος ΟΜΙΛΟΣ
15 Νοεμβρίου 2025
16:00 Καζακστάν - Βέλγιο
19:00 Λιχτενστάιν - Ουαλία
Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Βέλγιο - Λιχτενστάιν
21:45 Ουαλία - Βόρεια Μακεδονία
Ρεπό: Καζακστάν
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Βέλγιο 6 14
Β. Μακεδονία 7 13
Ουαλία 6 10
Καζακστάν 7 7
Λιχτενστάιν 6 0
11ος ΟΜΙΛΟΣ
Ανδόρα - Αλβανία 0-1 (67' Ασλάνι)
Αγγλία - Σερβία 2-0 (28' Σάκα, 90' Εζε)
Ρεπό: Λετονία
16 Νοεμβρίου 2025
19:00 Αλβανία - Αγγλία
19:00 Σερβία - Λετονία
Ρεπό: Ανδόρα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Αγγλία 7 21 --Προκρίθηκε
Αλβανία 7 14
Σερβία 7 10
Λετονία 7 5
Ανδόρα 8 1
12ος ΟΜΙΛΟΣ
14 Νοεμβρίου 2025
Γιβραλτάρ - Μαυροβούνιο 1-2 (20' Τζέσοπ - 33' Άντζιτς, 42' πέν. Κρστόβιτς)
Κροατία - Νησιά Φαρόε 3-1 (23' Γκβάρντιολ, 57' Μούσα, 70' Βλάσιτς - 16' Τούρι)
Ρεπό: Τσεχία
17 Νοεμβρίου 2025
21:45 Τσεχία - Γιβραλτάρ
21:45 Μαυροβούνιο - Κροατία
Ρεπό: Νησιά Φαρόε
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Κροατία 7 19 --Προκρίθηκε
Τσεχία 7 13
Νησιά Φαρόε 8 12
Μαυροβούνιο 7 9
Γιβραλτάρ 7 0
