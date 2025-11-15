Μουντιάλ 2026: Στα τελικά η Κροατία, με το... ενάμισι πόδι πλέον και η Ολλανδία - Δείτε γκολ

Η Γερμανία έκανε το καθήκον της στο Λουξεμβούργο και μαζί σημαντικό βήμα για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026, όπως και η Ολλανδία, που έμεινε όρθια στην Πολωνία