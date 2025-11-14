Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Μουντιάλ 2026: Ιστορική νίκη της Μάλτας μέσα στη Φινλανδία με 1-0, τέλος στις ελπίδες των γηπεδούχων για τη 2η θέση - Δείτε το γκολ
Οι γηπεδούχοι κυνηγούσαν ευρεία νίκη για να μείνουν ζωντανοί στη 2η θέση του 7ου ομίλου, όμως ο Γκρετς υπέγραψε το ιστορικό 0-1 και την πρώτη νίκη της Μάλτας στην προκριματική φάση
Η Φινλανδία είχε μόνο... μαθηματικές ελπίδες για να διεκδικήσει τη 2η θέση του 7ου ομίλου στην ευρωπαϊκή ζώνη των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 και να πάει στα play off, όμως η Μάλτα φρόντισε να «τελειώσει» την αποστολή της μια και καλή με τη μεγάλη νίκη με 1-0 που πήρε στο Ελσίνκι.
Οι γηπεδούχοι έψαχναν μία νίκη με πολλά γκολ, για να συνεχίσουν να ελπίζουν, όμως όχι μόνο δεν το κατάφεραν, αλλά βρέθηκαν και στο... καναβάτσο στο φινάλε με το γκολ που σημείωσε στο 82ο λεπτό ο Γκρετς, χαρίζοντας την πρώτη νίκη των Μαλτέζων στην προκριματική φάση.
Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
