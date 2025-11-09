Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Super League 2: Παμλίδης και Τσέλιος κράτησαν στην κορυφή την Καλαμάτα, 2-0 την Ελλάς Σύρου - Διπλό της Μαρκό στο Άργος - Δείτε τα γκολ
Με δυο γκολ σε ένα πεντάλεπτο η Καλαμάτα έκαμψε την αντίσταση της Ελλάς Σύρου - Η Μαρκό πέρασε με Σεμπά από το Άργος
Η Ελλάς Σύρου έβαλε δύσκολα στην Καλαμάτα, ωστόσο οι Μεσσήνιοι επικράτησαν με 2-0 και έκλεισαν τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος της Super League 2 στην κορυφή του Β’ Ομίλου, με δυο βαθμούς παραπάνω από τον Πανιώνιο.
Η «Μαύρη Θύελλα» δυσκολεύτηκε, πάντως, αρκετά, για να φτάσει στο «τρίποντο». Την άμυνα των Συριανών ξεκλείδωσε με πέναλτι ο Γιώργος Παμλίδης στο 70’, για να διαμορφώσει το τελικό 2-0 πέντε λεπτά αργότερα ο Ηλίας Τσέλιος. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, μαζί με τους Νεοσμυρνιώτες, φαίνεται πως θα πάνε μέχρι τέλους για το εισιτήριο που οδηγεί στη μεγάλη κατηγορία.
Στο ΔΑΚ Άργους, η Μαρκό χρειάστηκε δύο πέναλτι για να ξεπεράσει την αντίσταση του ουραγού Παναργειακού. Το πρώτο, στο 9ο μόλις λεπτό, ο Μιούλερ έστειλε την μπάλα άουτ. Στο δεύτερο, αυτό στο 57’, ο πολύπειρος Σεμπά σημάδεψε σωστά, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου που παρέμεινε στην πεντάδα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2 και η βαθμολογία:
Χανιά – Πανιώνιος 0-2
Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ αναβολή
Καλαμάτα ΠΣ – Ελλάς Σύρου 2-0
Παναργειακός – ΓΣ Μαρκό 0-1
Ηλιούπολη – Athens Kallithea FC 10/11 (15:00)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
1. Καλαμάτα ΠΣ 23
2. Πανιώνιος 21
3. ΓΣ Μαρκό 16
4. Athens Kallithea FC 13 -8αγ.
5. Ολυμπιακός Β’ 13 -8αγ.
6. Ελλάς Σύρου 9
7. Αιγάλεω 9 -8αγ.
8. Χανιά 6
9. Ηλιούπολη 4 -8αγ.
10. Παναργειακός 3
