ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό για αποκόλληση και καταστροφή καθισμάτων από τους οπαδούς τους

Σε ακρόαση κάλεσε τις ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ΠΑΟ η ΔΕΑΒ για την καταστροφή καθισμάτων από οπαδούς τους σε Πανθεσσαλικό (Βόλος-ΠΑΟ) και Δημοτικό γήπεδο Σερρών (Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ).





Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ



1. Καλεί σε ακρόαση, στις 11/11/2025, την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα εντός της αθλητικής εγκατάστασης του ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΟΛΟΥ, την 01/11/2025, μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, που διεξήχθη σε αυτό για την 9η αγωνιστική της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, από φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας και ειδικότερα για βίαιη πρόκληση φθοράς (αποκόλληση και καταστροφή) περί των επτά (7) έως σαράντα (40) πλαστικών καθισμάτων των Θυρών 31-42 του ανωτέρω Σταδίου.

Εφαρμογή του άρθρου 1 ν. 4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

2. Καλεί σε ακρόαση, στις 11/11/2025, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα, εντός της αθλητικής εγκατάστασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, στις 02/11/2025, κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που διεξήχθη σε αυτό για την 9η αγωνιστική της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, από φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας και ειδικότερα για βίαιη πρόκληση φθοράς (αποκόλληση και καταστροφή) πενήντα (50) πλαστικών καθισμάτων εντός της Θύρας 1 και εξήντα πέντε (65) εντός της Θύρας 7 του ανωτέρω Σταδίου.

Εφαρμογή του άρθρου 1 ν. 4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

3. Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση Συμβάντων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας,

β) το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής (ΕΠΣ Αχαΐας),

γ) το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΕ ΠΑΤΡΑ 2005 - ΑΕ ΑΙΓΙΟΥ, στις 26/10/2025 στο Δημοτικό Γήπεδο Σαραβαλίου Πάτρας, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος του 2ου ομίλου της Β’ Κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, ομάδα 10 ατόμων αγνώστων στοιχείων ταυτότητας, εκ των οποίων τα τρία ταυτοποιήθηκαν, με τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή της γηπεδούχου ομάδας, επιτέθηκαν με άσκηση σωματικής βίας και χρήση πλαστικών καρεκλών κατά φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας.

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 33/2025 Απόφασή της

i) διοικητικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) στο αθλητικό σωματείο ΑΕ ΠΑΤΡΑ 2005,

ii) διοικητικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) συνολικά σε τρία ταυτοποιηθέντα φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν στα επεισόδια,

iii) διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) σε έναν ποδοσφαιριστή του αθλητικού σωματείου ΑΕ ΠΑΤΡΑ 2005.

Mε την ίδια Απόφασή της, η ΔΕΑΒ, απάλλαξε το σωματείο της ΑΕ ΑΙΓΙΟΥ και τρεις εγκαλούμενους ποδοσφαιριστές του για συμμετοχή στα ανωτέρω επεισόδια.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

