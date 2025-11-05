Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Ένταση on air στο Άνφιλντ: Ο Φαν Ντάικ «επιστρέφει» τα πυρά στον Γουέιν Ρούνεϊ για την κριτική του
Μετά τη νίκη της Λίβερπουλ επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ο αρχηγός των «κόκκινων» είχε μια έντονη ανταλλαγή απόψεων με τον Ρούνεϊ, που είχε αμφισβητήσει δημόσια την απόδοσή του και τις ηγετικές του ικανότητες
Μια αμήχανη αλλά αποκαλυπτική στιγμή εκτυλίχθηκε μπροστά στις κάμερες μετά τη νίκη της Λίβερπουλ επί της Ρεάλ Μαδρίτης (1–0) για το Champions League, όταν ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Γουέιν Ρούνεϊ — τον άνθρωπο που είχε αμφισβητήσει δημοσίως την απόδοσή του τις τελευταίες εβδομάδες.
Ο Ρούνεϊ, σε πρόσφατες δηλώσεις του, είχε υποστηρίξει ότι ο Ολλανδός αμυντικός δεν δείχνει την ίδια ένταση μετά την υπογραφή του νέου του διετούς συμβολαίου, ενώ είχε θέσει υπό αμφισβήτηση και τον ρόλο του ως αρχηγού σε μια περίοδο με έξι ήττες σε επτά παιχνίδια.
Ο Φαν Ντάικ, εμφανώς ενοχλημένος, δεν άφησε αναπάντητα τα σχόλια, επιλέγοντας ωστόσο έναν ψύχραιμο τόνο:
«Αν έβλεπες τα παιχνίδια, θα έβλεπες ότι αναλαμβάνω ευθύνη. Το σχόλιο πως “υπέγραψα το νέο συμβόλαιο και μετά το άφησα να γλιστρήσει” δεν ήταν σωστό — αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψή μου και προχωράμε», είπε μπροστά στον Άγγλο παλαίμαχο.
Με χιούμορ αλλά και μια δόση αμηχανίας, ο Ρούνεϊ απάντησε πως «ίσως τους έχω παρακινήσει με τα σχόλιά μου», ενώ αργότερα παραδέχτηκε ότι ο Ολλανδός στάθηκε στο ύψος του:
«Είναι προς τιμήν του που ήρθε εδώ και το αντιμετώπισε. Ήταν εξαιρετικός απόψε και δείχνει ότι επιστρέφει στα γνωστά του στάνταρ».
Ο Φαν Ντάικ, από την πλευρά του, τόνισε τη σημασία της ψυχραιμίας μέσα στο «θόρυβο» των social media και της υπερβολικής κριτικής:
«Ζούμε σε έναν κόσμο όπου όλοι μπορούν να πουν κάτι και να γίνει θέμα. Πολλοί πρώην ποδοσφαιριστές έχουν περάσει δύσκολες στιγμές, άρα ξέρουν πώς είναι», ανέφερε με ένα πλάγιο βλέμμα προς το πάνελ.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με χειραψία και χαμόγελα, αφήνοντας να φανεί πως το επεισόδιο ανήκει πλέον στο παρελθόν — τουλάχιστον μέχρι την επόμενη φορά που η απόδοση του αρχηγού της Λίβερπουλ θα μπει ξανά στο μικροσκόπιο.
Van Dijk shook Rooney's hand in the end, that's leadership right there.— Dom✨ (@footy_road) November 5, 2025
BTW Wayne, energy hits different when you see him in person, yeah?pic.twitter.com/sBnddVRYdR
