Ένταση on air στο Άνφιλντ: Ο Φαν Ντάικ «επιστρέφει» τα πυρά στον Γουέιν Ρούνεϊ για την κριτική του

Μετά τη νίκη της Λίβερπουλ επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ο αρχηγός των «κόκκινων» είχε μια έντονη ανταλλαγή απόψεων με τον Ρούνεϊ, που είχε αμφισβητήσει δημόσια την απόδοσή του και τις ηγετικές του ικανότητες