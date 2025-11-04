Λανουά: Σωστά ακυρώθηκε το γκολ του Γιόβιτς, κακώς δεν δόθηκε πέναλτι στον Ταρέμι - Βίντεο
Λανουά: Σωστά ακυρώθηκε το γκολ του Γιόβιτς, κακώς δεν δόθηκε πέναλτι στον Ταρέμι - Βίντεο

Δείτε την ανάλυση των επίμαχων φάσεων από τον πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας

Με τρεις αναμετρήσεις της 9ης αγωνιστικής της Super League 1 ασχολήθηκε ο Στεφάν Λανουά στην εβδομαδιαία ανάλυση των επίμαχων φάσεων.

Στον αγώνα ΑΕΚ-Παναιτωλικός όπου είχαμε και πάλι τις έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά της Ένωσης, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής δικαίωσε τον διαιτητή VAR Ευαγγέλου και τον διαιτητή της αναμέτρησης Παπαδόπουλου, για την ακύρωση του γκολ του Γιόβιτς λόγω επιθετικού φάουλ.

Στην αναμέτρηση Ολυμπιακός-Άρης, ο πρόεδρος της ΚΕΔ τόνισε ότι κακώς δεν δόθηκε πέναλτι σε τράβηγμα του Ταρέμι στο πρώτο ημίχρονο, ενώ σωστά δόθηκε πέναλτι υπέρ του Άρη και αποβλήθηκε ο Μάντσα.

Τέλος, στον αγώνα του Ατρόμητου με την Κηφισιά, δικαιώνει απόλυτα τις αποφάσεις του διαιτητή για τον μη καταλογισμό πέναλτι (αλλά απλού φάουλ) υπέρ των γηπεδούχων.

Super League 1: Ανάλυση Φάσεων 9ης Αγωνιστικής | Hellenic Football Family

