Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Ξέσπασμα Σάκοτα: Εγώ είμαι εδώ, θα μιλήσω όταν αποδεσμευτώ από τη θέση του προπονητή της ΑΕΚ
Ξέσπασμα Σάκοτα: Εγώ είμαι εδώ, θα μιλήσω όταν αποδεσμευτώ από τη θέση του προπονητή της ΑΕΚ
Ο έμπειρος τεχνικός μέσω δήλωσης απάντησε στα δημοσιεύματα αναφορικά με το μέλλον του στον πάγκο της ΑΕΚ
Ο Ντράγκαν Σάκοτα μέσω δήλωσής του στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ ΑΕΚ, μίλησε σχετικά με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «εγώ είμαι εδώ, όταν τελειώσω, και αποδεσμευτώ από τη θέση, που τιμητικά κατέχω -διότι τιμή είναι να είμαι προπονητής τής πιο ιστορικής ομάδας μπάσκετ της Ελλάδας- θα μιλήσω».
Ο Σάλε δεν είχε κάνει δηλώσεις στην ΕΡΤ μετά την ήττα από το Περιστέρι καθώς τόσο ο ίδιος όσο και σύσσωμη η Ένωση είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία.
Ο προπονητής της Ένωσης μετά την αναμέτρηση της ομάδας του και για πολλές ώρες, ήταν στα... κάγκελα με τα όσα έγιναν με τη διαιτησία. Ήταν έξαλλος και πολύ προβληματισμένος, μεταφέροντας και τη στεναχώρια του στους συνεργάτες του.
Αναλυτικά όσα ανέφερε στη δήλωση του ο Ντράγκαν Σάκοτα:
«Θέλω να πω στον κόσμο μας, πως είμαι εδώ! Πενήντα δύο χρόνια καριέρας δεν φοβήθηκα ποτέ. Δεν με λύγισε καμία συνθήκη. Όταν ένας άνθρωπος είναι «εν θερμώ» για διάφορα θέματα, φτάνει κάποιες φορές στο σημείο ν’ αναρωτιέται: «Μήπως να πρέπει να φύγω;»
Εγώ είμαι εδώ. Κοντά στην ομάδα μας, κοντά στους παίκτες μου, κοντά στους ανθρώπους που διοικούν, κοντά σε όλους όσοι βρίσκονται στον Οργανισμό.
Όμως, θέλω να πω και κάτι άλλο… Και νομίζω, ότι έχω το δικαίωμα μετά από 35 χρόνια στην Ελλάδα. Όταν τελειώσω, και αποδεσμευτώ από τη θέση, που τιμητικά κατέχω -διότι τιμή είναι να είμαι προπονητής τής πιο ιστορικής ομάδας μπάσκετ της Ελλάδας- θα μιλήσω. Το οφείλω στη συνείδησή μου, στην οικογένειά μου, στην ΑΕΚ.
Σας ευχαριστώ…»
Ειδήσεις σήμερα:
Παραιτείται ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας - Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου, προαναγγελία αποφάσεων το μεσημέρι
«Του έστησαν καρτέρι, εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου» - Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη περιγράφει πώς έγινε το φονικό στα Βορίζια
Ξέφυγε στους πανηγυρισμούς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το σουτ νίκης του και ο Θανάσης έτρεξε να του φωνάξει «ήρεμα ρε φίλε...» - Δείτε βίντεο
Ο Σάλε δεν είχε κάνει δηλώσεις στην ΕΡΤ μετά την ήττα από το Περιστέρι καθώς τόσο ο ίδιος όσο και σύσσωμη η Ένωση είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία.
Ο προπονητής της Ένωσης μετά την αναμέτρηση της ομάδας του και για πολλές ώρες, ήταν στα... κάγκελα με τα όσα έγιναν με τη διαιτησία. Ήταν έξαλλος και πολύ προβληματισμένος, μεταφέροντας και τη στεναχώρια του στους συνεργάτες του.
Αναλυτικά όσα ανέφερε στη δήλωση του ο Ντράγκαν Σάκοτα:
«Θέλω να πω στον κόσμο μας, πως είμαι εδώ! Πενήντα δύο χρόνια καριέρας δεν φοβήθηκα ποτέ. Δεν με λύγισε καμία συνθήκη. Όταν ένας άνθρωπος είναι «εν θερμώ» για διάφορα θέματα, φτάνει κάποιες φορές στο σημείο ν’ αναρωτιέται: «Μήπως να πρέπει να φύγω;»
Εγώ είμαι εδώ. Κοντά στην ομάδα μας, κοντά στους παίκτες μου, κοντά στους ανθρώπους που διοικούν, κοντά σε όλους όσοι βρίσκονται στον Οργανισμό.
Όμως, θέλω να πω και κάτι άλλο… Και νομίζω, ότι έχω το δικαίωμα μετά από 35 χρόνια στην Ελλάδα. Όταν τελειώσω, και αποδεσμευτώ από τη θέση, που τιμητικά κατέχω -διότι τιμή είναι να είμαι προπονητής τής πιο ιστορικής ομάδας μπάσκετ της Ελλάδας- θα μιλήσω. Το οφείλω στη συνείδησή μου, στην οικογένειά μου, στην ΑΕΚ.
Σας ευχαριστώ…»
Ειδήσεις σήμερα:
Παραιτείται ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας - Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου, προαναγγελία αποφάσεων το μεσημέρι
«Του έστησαν καρτέρι, εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου» - Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη περιγράφει πώς έγινε το φονικό στα Βορίζια
Ξέφυγε στους πανηγυρισμούς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το σουτ νίκης του και ο Θανάσης έτρεξε να του φωνάξει «ήρεμα ρε φίλε...» - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα