Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Η απάντηση των ποδοσφαιριστών του Βόλου: «Ψευδή όσα επικαλέστηκε ο Σούντγκρεν, πλήττει την τιμή και την υπόληψή μας»
Η απάντηση των ποδοσφαιριστών του Βόλου: «Ψευδή όσα επικαλέστηκε ο Σούντγκρεν, πλήττει την τιμή και την υπόληψή μας»
Μετά την ΠΑΕ Βόλος ήρθε σήμερα και η αντίδραση των παικτών της ομάδας αναφορικά με όσα είπε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν
Ανακοινώσεων συνέχεια, μετά τις καταγγελίες του Ντάνιελ Σούντγκρεν για τα αποτελέσματα των περσινών αγώνων των play out μεταξύ του Βόλου και του Πανσερραϊκού.
Οι ποδοσφαιριστές της θεσσαλικής ΠΑΕ με ανακοίνωση τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συλλόγου τον κατηγόρησαν για ψευδείς και αναληθείς ισχυρισμούς, πρόσθεσαν ότι ουδέποτε τους έχει προσεγγίσει οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με απώτερο σκοπό τη χειραγώγηση ενός αγώνα ενώ κλείνοντας ξεκαθάρισαν πως επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους.
Η ανακοίνωση του παικτών του Βόλου
«Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 αγωνιστήκαμε στην ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ. Λάβαμε γνώση για μια συνέντευξη που έδωσε ο πρώην συμπαίκτης μας Daniel Sundgren στα Μέσα της χώρας του, η οποία αναπαράχθηκε από ελληνικά Μέσα και η οποία μας προσβάλει κατάφωρα σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και σαν ανθρώπους.
Δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι τα όσα επικαλέστηκε είναι ψευδή και αναληθή και ότι ουδέποτε μας έχει προσεγγίσει οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με απώτερο σκοπό την χειραγώγηση ενός αγώνα. Οι ως άνω δηλώσεις του Daniel Sundgren πλήττουν την τιμή και την υπόληψη μας αφενός ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και αφετέρου ως ανθρώπους και επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματος μας».
Ειδήσεις σήμερα:
Παραιτείται ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας - Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου, προαναγγελία αποφάσεων το μεσημέρι
«Του έστησαν καρτέρι, εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου» - Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη περιγράφει πώς έγινε το φονικό στα Βορίζια
Ξέφυγε στους πανηγυρισμούς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το σουτ νίκης του και ο Θανάσης έτρεξε να του φωνάξει «ήρεμα ρε φίλε...» - Δείτε βίντεο
Οι ποδοσφαιριστές της θεσσαλικής ΠΑΕ με ανακοίνωση τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συλλόγου τον κατηγόρησαν για ψευδείς και αναληθείς ισχυρισμούς, πρόσθεσαν ότι ουδέποτε τους έχει προσεγγίσει οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με απώτερο σκοπό τη χειραγώγηση ενός αγώνα ενώ κλείνοντας ξεκαθάρισαν πως επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους.
Η ανακοίνωση του παικτών του Βόλου
«Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 αγωνιστήκαμε στην ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ. Λάβαμε γνώση για μια συνέντευξη που έδωσε ο πρώην συμπαίκτης μας Daniel Sundgren στα Μέσα της χώρας του, η οποία αναπαράχθηκε από ελληνικά Μέσα και η οποία μας προσβάλει κατάφωρα σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και σαν ανθρώπους.
Δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι τα όσα επικαλέστηκε είναι ψευδή και αναληθή και ότι ουδέποτε μας έχει προσεγγίσει οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με απώτερο σκοπό την χειραγώγηση ενός αγώνα. Οι ως άνω δηλώσεις του Daniel Sundgren πλήττουν την τιμή και την υπόληψη μας αφενός ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και αφετέρου ως ανθρώπους και επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματος μας».
Ειδήσεις σήμερα:
Παραιτείται ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας - Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου, προαναγγελία αποφάσεων το μεσημέρι
«Του έστησαν καρτέρι, εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου» - Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη περιγράφει πώς έγινε το φονικό στα Βορίζια
Ξέφυγε στους πανηγυρισμούς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το σουτ νίκης του και ο Θανάσης έτρεξε να του φωνάξει «ήρεμα ρε φίλε...» - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα