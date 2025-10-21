Βλέπει το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός η κοπέλα του Γιαμάλ - Δείτε φωτογραφίες
Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, μετά από εκείνο με τη Τζιρόνα, η Νίκι Νικόλ βρίσκεται στο «Μονζουίκ» για να απολαύσει τον αγαπημένο της Λαμίν

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και όπως συνηθίζουν όλες οι WAGs των ποδοσφαιριστών είναι στο γήπεδο για να απολαύσουν τους συντρόφους τους. 

Ανάμεσά τους και το κορίτσι του Λαμίν Γιαμάλ, η τραγουδίστρια Νίκι Νικόλ. Η 25χρονη ήταν στο πλευρό του νεαρού συντρόφου της και στο παιχνίδι με την Τζιρόνα για τη La Liga το περασμένο Σάββατο. 

Ο φωτογραφικός φακός την έπιασε με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στα χέρια, η οποία έγραφε το όνομα του αγαπημένου της στην πλάτη.


Οι δύο τους είναι μαζί από τις αρχές Αυγούστου όταν η τραγουδίστρια από την Αργεντινή έκανε την εμφάνισή της στο πάρτι γενεθλίων του Γιαμάλ.

Ακολούθησαν πολλές κοινές εμφανίσεις, σε εκδηλώσεις εκτός ποδοσφαίρου, ενώ ο φωτογραφικός φακός τους έπιασε στη διάρκεια των διακοπών σε τρυφερές σκηνές. 

Η Νίκι Νικόλ είναι ράπερ, που γεννήθηκε το 2000 στο Ροσάριο της Αργεντινής και από πολύ μικρή έγινε πασίγνωστη στη χώρα της, κάνοντας πλέον λαμπρή καριέρα στην Ισπανία και σε όλο τον κόσμο.


