Βλέπει το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός η κοπέλα του Γιαμάλ - Δείτε φωτογραφίες

Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, μετά από εκείνο με τη Τζιρόνα, η Νίκι Νικόλ βρίσκεται στο «Μονζουίκ» για να απολαύσει τον αγαπημένο της Λαμίν