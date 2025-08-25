Λαμίν Γιαμάλ και Νίκι Νικόλ: Η φωτογραφία που φούντωσε τα σενάρια για σχέση
Λαμίν Γιαμάλ και Νίκι Νικόλ: Η φωτογραφία που φούντωσε τα σενάρια για σχέση
Ο νεαρός αστέρας της Μπαρτσελόνα ανάρτησε στο Instagram φωτογραφία δίπλα στη γνωστή Αργεντίνα τραγουδίστρια, με αφορμή τα 25α γενέθλιά της, ενισχύοντας έτσι τις φήμες περί σχέσης
Ο Λαμίν Γιαμάλ απασχολεί ξανά τα φώτα της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όμως εκτός γηπέδου. Ο νεαρός σταρ της Μπαρτσελόνα μοιράστηκε στους προσωπικούς του λογαριασμούς μια φωτογραφία μαζί με τη διάσημη Αργεντινή τραγουδίστρια Νίκι Νικόλ, στη γιορτή των γενεθλίων της. Η εικόνα, με τριαντάφυλλα, μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς και τούρτα αφιερωμένη στη Νίκι, ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τις φήμες ενός ειδυλλίου.
Οι πρώτες υποψίες για τη σχέση ξεκίνησαν πριν λίγες εβδομάδες, όταν η τραγουδίστρια ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους στα 18α γενέθλια του Γιαμάλ. Λίγο αργότερα, έκανε την εμφάνισή της και στο Trofeu Joan Gamper, φορώντας μάλιστα τη φανέλα της Μπαρτσελόνα με το όνομα του Λαμίν!
Ακολούθησαν εικόνες τους από την πρωτεύουσα του πριγκιπάτου του Μονακό, μετά τον αγώνα πρωταθλήματος στη Μαγιόρκα, οι οποίες είχαν ήδη «φουντώσει» τα σενάρια για πιθανό ζευγάρι. Τώρα, με την προσωπική ανάρτηση του ίδιου του Γιαμάλ, φαίνεται πως το ειδύλλιο παίρνει επίσημο χαρακτήρα.
