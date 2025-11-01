Χιμένεθ: «Παρότι έχουμε πολλές απουσίες, είμαστε άκρως ανταγωνιστικοί»
Όσα δήλωσε ο Ισπανός προπονητής μετά την ήττα του Άρη από τον Ολυμπιακό
Ο Άρης παρόλο που μείωσε σε 2-1 και είχε έναν παίκτη παραπάνω δεν κατάφερε να ισοφαρίσει τον Ολυμπιακό και τελικά ήρθε η ήττα στο Καραϊσκάκης.
Ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το ματς στάθηκε στο ότι η ομάδα του παρόλο τις απουσίες είναι ανταγωνιστική
Αναλυτικά:
Για το παιχνίδι:
«Η αλήθεια είναι πως αξίζαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός είναι ένας δύσκολος αντίπαλος και ξέρει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που έφτιαξε. Εμείς με την σειρά μας χάσαμε τις ευκαιρίες που είχαμε."
Για τα αρνητικά αποτελέσματα:
Θα μείνω στο γεγονός πως, παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα, είμαστε ανταγωνιστικοί».
