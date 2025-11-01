Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την γκέλα του Παναθηναϊκού
Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή μετά το 2-1 επί του Άρη
Ο Ολυμπιακός αν και δυσκολεύτηκε στο φινάλε μετά την αποβολή του Μάντσα επικράτησε για την 9η ημέρα με 2-1 του Άρη και ανέβηκε στην 1η θέση της βαθμολογίας της Stoiximan Super League 1.
Από την άλλη ο Παναθηναϊκός έχασε και άλλο έδαφος αφού γνώρισε την ήττα με 1-0 στο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο και έχει σε 8 παιχνίδια μόλις 3 νίκες (2 ήττες, 3 ισοπαλίες).
Η αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη στις Σέρρες για να επιστρέψει στην κορυφή.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (9η)
Σάββατο (1/11)
Βόλος-Παναθηναϊκός 1-0
Ατρόμητος-Κηφισιά 1-2
Ολυμπιακός-Άρης 2-1
Κυριακή (2/11)
17:30 ΑΕΛ-Λεβαδειακός
19:30 Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ
21:00 ΑΕΚ-Παναιτωλικός
Δευτέρα (3/11)
17:00 Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ
Η Βαθμολογία (Σε 8 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 22
2. ΠΑΟΚ 20
3. ΑΕΚ 16
4. Βόλος 15
5. Λεβαδειακός 12
6. Άρης 12
7. Κηφισιά 12
8. Παναθηναϊκός 12
9. Ατρόμητος 9
10. Παναιτωλικός 8
11. ΑΕΛ 7
12. Πανσερραϊκός 5
13. ΟΦΗ 3
14. Αστέρας Τρίπολης 3
*Ολυμπιακός, Άρης, Ατρόμητος, Κηφισιά και Βόλος έχουν 9 αγώνες.
