Ο Κολοσσός νίκησε 78-76 τον Πανιώνιο με buzzer beater του Χρυσικόπουλου - Δείτε βίντεο
Η ομάδα της Ρόδου επέστρεψε από το -15 και στην τελευταία περίοδο ολοκλήρωσε την απίστευτη ανατροπή με τον Λίνο Χρυσικόπουλο να πετυχαίνει το καλάθι της νίκης - Ένταση στο φινάλε με οπαδούς και παίκτες του Πανιωνίου
Ένα τρομερό παιχνίδι στη Ρόδο έβγαλε νικητές τους γηπεδούχους. Για περίπου 30 λεπτά, τίποτα δεν έδειχνε πως ο Πανιώνιος θα ηττηθεί. Ο Ηλίας Ζούρος ήταν κοντά στο να πετύχει την πρώτη του νίκη, αλλά ο Λίνος Χρυσικόπουλος σε φινάλε... θρίλερ είχε άλλη άποψη.
Ο Κολοσσός επέστρεψε από το -15 και πέτυχε μια μεγάλη ανατροπή, αφήνοντας τον Πανιώνιο στις μηδέν νίκες μετά από πέντε αγωνιστικές στη Stoiximan GBL.
Για ένα δεκάλεπτο οι δύο ομάδες έμειναν κοντά στο σκορ. Ο Κολοσσός έβρισκε λύσεις με τον Καράμπελα, αλλά ο Πανιώνιος ήταν η ομάδα που βρήκε ρυθμό και έχτισε μία διαφορά. Με τους Τσαλμπούρη και Σταρκς να πετυχαίνουν διαδοχικά σουτ και τον δεύτερο να σκοράρει 7 πόντους σερί, ώστε να φέρει τους «κυανέρυθρους» στο +11 (23-34, 15').
Για να έρθει ο Τζορτζ Πάπας με ένα buzzer beater στο φινάλε του ημιχρόνου και να διατηρήσει τη διαφορά σε υψηλές τιμές (34-42, 20').
Οι Ροδίτες έψαχναν απαντήσεις, αλλά ο Πανιώνιος είχε πλουραλισμό στην επίθεση, με τον Γουότσον να προστίθεται στην εξίσωση. Κάπως έτσι κύλησε και το τρίτο δεκάλεπτο, με τη διαφορά να παραμένει σε διψήφιες τιμές (55-65, 30').
Σε εκείνο το σημείο, ο Κολοσσός έδειξε να έχει... σφυγμό. Τέιλορ και Καράμπελας μείωσαν σε 65-70 (33'), με το παιχνίδι ξαφνικά και από το πουθενά να γίνεται ντέρμπι στο τελευταίο τρίλεπτο. Χρυσικόπουλος και Άκιν ισοφάρισαν στους 74, 1'10'' πριν το φινάλε, ο Πάπας δε βρήκε στόχο από το τρίποντο, με τον Κολοβέρο να σκοράρει (76-74) μετά από αντικανονική παρέμβαση του Γουότσον στο ταμπλό.
Ο Πάπας ισοφάρισε με δύο βολές αλλά στα 2'' που απέμεναν, ο Χρυσικόπουλος είχε να πει την τελευταία του λέξη. Ο φόργουορντ του Κολοσσού σκόραρε απο κοντά και έδωσε τη νίκη στους Ροδίτες με 78-76, με μια σπουδαία ανατροπή.
Τα δεκάλεπτα: 23-23, 34-42, 55-65, 78-76
Ένταση στο φινάλε με οπαδούς του Κολοσσού και παίκτες του Πανιωνίου
Με το σφύριγμα της λήξης ακολούθησε πανδαιμόνιο με τους Νίκο Γκίκα, Γιώργο Τσαλμπούρη του Πανιωνίου να φτάνουν στην κερκίδα εξοργισμένοι με κάτι που ειπώθηκε από οπαδούς των γηπεδούχων και λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια.
