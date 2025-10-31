Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Κατάθεση ψυχής από τον Ντουράντ: «Πέρασα κατάθλιψη στο παρελθόν, είχα ανασφάλεια για την εμφάνισή μου» - Βίντεο
Ο Αμερικανός σταρ του NBA αποκάλυψε ότι ένιωθε μειονεκτικά μπροστά στον υπόλοιπο κόσμο, διότι ήταν πολύ αδύνατος και υπερβολικά ψηλός
Ο Κέβιν Ντουράντ βρέθηκε καλεσμένος σε podcast, συγκλονίζοντας το παγκόσμιο κοινό με όλα όσα ανέφερε σχετικά με την ψυχική του υγεία.
Αφότου «τάραξε» τα νερά του NBA, με την απόφαση που πήρε το περασμένο καλοκαίρι να μετακομίσει στο Χιούστον για να αγωνίζεται με τη φανέλα των Ρόκετς, ο 37χρονος έκανε κατάθεση ψυχής σε podcast όπου βρέθηκε καλεσμένος.
Συγκεκριμένα, αποκάλυψε πως πέρασε βαριά κατάθλιψη, νιώθοντας ανασφαλής με την εμφάνισή του.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο KD:
«Έχω περάσει κατάθλιψη στο παρελθόν, ένιωθα ανασφαλής για την εμφάνισή μου. Ήταν περίπου 6 χρόνια πριν και με χτύπησε άσχημα. Το ξεπέρασα γιατί ήταν ανόητο να νοιάζομαι για κάτι τέτοιο.
Ένιωθα ότι ήμουν πολύ ψηλός και πολύ αδύνατος, και ότι ξεχώριζα από τον υπόλοιπο κόσμο χωρίς λόγο. Τώρα το έχω αποδεχθεί», ανέφερε μεταξύ άλλων».
KD talks to Bobbi Althoff about depression and feeling insecure about the way he looks.— Ballislife.com (@Ballislife) October 31, 2025
"This was like 6 years ago... I was just too tall, maybe I was too skinny. I just felt like I stood out for no reason." pic.twitter.com/ZeAWsFSuVl
