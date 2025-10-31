Κατάθεση ψυχής από τον Ντουράντ: «Πέρασα κατάθλιψη στο παρελθόν, είχα ανασφάλεια για την εμφάνισή μου» - Βίντεο
SPORTS
Κέβιν Ντουράντ NBA Χιούστον Ρόκετς Κατάθλιψη

Κατάθεση ψυχής από τον Ντουράντ: «Πέρασα κατάθλιψη στο παρελθόν, είχα ανασφάλεια για την εμφάνισή μου» - Βίντεο

Ο Αμερικανός σταρ του NBA αποκάλυψε ότι ένιωθε μειονεκτικά μπροστά στον υπόλοιπο κόσμο, διότι ήταν πολύ αδύνατος και υπερβολικά ψηλός

Κατάθεση ψυχής από τον Ντουράντ: «Πέρασα κατάθλιψη στο παρελθόν, είχα ανασφάλεια για την εμφάνισή μου» - Βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Κέβιν Ντουράντ βρέθηκε καλεσμένος σε podcast, συγκλονίζοντας το παγκόσμιο κοινό με όλα όσα ανέφερε σχετικά με την ψυχική του υγεία.

Αφότου «τάραξε» τα νερά του NBA, με την απόφαση που πήρε το περασμένο καλοκαίρι να μετακομίσει στο Χιούστον για να αγωνίζεται με τη φανέλα των Ρόκετς, ο 37χρονος έκανε κατάθεση ψυχής σε podcast όπου βρέθηκε καλεσμένος.

Συγκεκριμένα, αποκάλυψε πως πέρασε βαριά κατάθλιψη, νιώθοντας ανασφαλής με την εμφάνισή του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο KD:

«Έχω περάσει κατάθλιψη στο παρελθόν, ένιωθα ανασφαλής για την εμφάνισή μου. Ήταν περίπου 6 χρόνια πριν και με χτύπησε άσχημα. Το ξεπέρασα γιατί ήταν ανόητο να νοιάζομαι για κάτι τέτοιο.

Ένιωθα ότι ήμουν πολύ ψηλός και πολύ αδύνατος, και ότι ξεχώριζα από τον υπόλοιπο κόσμο χωρίς λόγο. Τώρα το έχω αποδεχθεί», ανέφερε μεταξύ άλλων».


Ειδήσεις σήμερα:

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση

Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες

«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης