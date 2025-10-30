Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Χουρζέλερ για Κωστούλα: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι μαζί του, έγινε αλλαγή για λόγους φυσικής κατάστασης»
Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός ξεχώρισε στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Άρσεναλ
Παρά τον αποκλεισμό από το Carabao Cup, η Μπράιτον μπορεί να κρατήσει ορισμένα θετικά στοιχεία από την ήττα της με 2-0 απέναντι στην Άρσεναλ στο Emirates. Ένα από αυτά ήταν η παρουσία του Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος κατέγραψε την πιο γεμάτη εμφάνισή του από τότε που μετακόμισε στην Αγγλία από τον Ολυμπιακό και βρέθηκε στο βασικό σχήμα με τον Στέφανο Τζίμα.
Ο Κωστούλας ήταν δραστήριος στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας πολύ καλή παρουσία και σωστές κινήσεις χωρίς την μπάλα. Αν και δεν βρήκε δίχτυα, η απόδοσή του κρίθηκε ενθαρρυντική από το τεχνικό επιτελείο, καθώς συνέβαλε στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας και κέρδισε αρκετές μονομαχίες στο επιθετικό τρίτο.
«Όταν δεν αξιοποιείς τις ευκαιρίες σου, αυτά συμβαίνουν», σχολίασε για την ήττα μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής Φάμπιαν Χουρζέλερ, αναγνωρίζοντας ότι η Μπράιτον άφησε ανεκμετάλλευτα τα θετικά διαστήματα πίεσης στο πρώτο μέρος. Ο ίδιος πρόσθεσε πως το γκολ της Άρσεναλ άλλαξε τα δεδομένα και επηρέασε την ψυχολογία των παικτών του.
Ο Κωστούλας αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, σε μια μάλλον προγραμματισμένη αλλαγή, καθώς οι ιθύνοντες της ομάδας παρακολουθούν προσεκτικά τη φυσική του κατάσταση και τον ρυθμό ένταξής του στο ροτέισον.
Ο προπονητής των Γλάρων, ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι και ξεκαθάρισε τον λόγο της αλλαγής του Κωστούλα, τονίζοντας ξανά πόσο ευχαριστημένος είναι από τον 18χρονο Έλληνα.
«Έπαιξε πολύ καλά. Έγινε αλλαγή για λόγους φυσικής κατάστασης, για αυτό τον βγάλαμε. Γενικά είμαστε πολύ χαρούμενοι μαζί του. Τρέχει πολύ. Πρέπει να προσαρμοστεί στην ένταση στης Premier League, πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις και για αυτό πρέπει να του δώσουμε χρόνο», είπε χαρακτηριστικά για τον Κωστούλα ο Χουρζέλερ .
