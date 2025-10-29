Ο Εντέν Αζάρ στο Hall of Fame της Premier League
Ο Εντέν Αζάρ στο Hall of Fame της Premier League

Ο Βέλγος παλαίμαχος άσος της Τσέλσι έγινε ο 26ος ποδοσφαιριστής που εισέρχεται στο Hall of Fame και παράλληλα ο νεότερος καθώς είναι μόλις 34 χρονών!

Δεν είναι ακριβώς, με την κυριολεκτική έννοια, ένα από τα μεγαλύτερα «what if» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, γιατί μέχρι να πάρει τη μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης, είχε προλάβει να δείξει πολλά πράγματα με τη Λιλ, αλλά κυρίως με την Τσέλσι.

Ο Εντέν Αζάρ με τους «μπλε» του Λονδίνου έκανε πραγματικά όργια, ωστόσο όταν πήγε στους μερένγκες ποτέ δεν δικαίωσε τις προσδοκίες και στα χρόνια που έμεινε εκεί είχε περισσότερους τραυματισμούς παρά συμμετοχές σε αγώνες ή γκολ με τη φανέλα της Ρεάλ.

Το πέρασμα του στην Αγγλία όμως δεν έχει ξεχαστεί από κανέναν και έτσι σήμερα η Premier League ανακοίνωσε ότι ο 34χρονος Βέλγος εντάχθηκε στο Hall of Fame του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο.



Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Εντέν Αζάρ έγινε ο 26ος ποδοσφαιριστής που λαμβάνει αυτήν την τιμή κατακτώντας τη μεγαλύτερη ατομική διάκριση που μπορεί να απονεμηθεί από τη διοργανώτρια αρχή. Ο Βέλγος εξτρέμ υπήρξε δύο φορές πρωταθλητής Αγγλίας με την Τσέλσι και αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς για τη σεζόν 2014-2015. Επιπλέον, ψηφίστηκε τέσσερις φορές κορυφαίος παίκτης του συλλόγου κατά τη διάρκεια της επταετούς παρουσίας του στο «Στάμφορντ Μπριτζ».



Ο Αζάρ, που αγωνίστηκε συνολικά σε 352 παιχνίδια με τη φανέλα των «μπλε», σημείωσε 110 γκολ και μοίρασε 78 ασίστ, κερδίζοντας την αγάπη των φιλάθλων για το εκρηκτικό του στυλ, την τεχνική του και τις καθοριστικές του στιγμές σε μεγάλα ματς.

Η Premier League σημείωσε ότι η ένταξη του Αζάρ αποτελεί αναγνώριση της τεράστιας συνεισφοράς του στο αγγλικό ποδόσφαιρο και της επίδρασής του σε μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της Τσέλσι.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, στο Hall of Fame είχε ενταχθεί και ο Γκάρι Νέβιλ, παλαίμαχος αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τηλεοπτικός αναλυτής.


Ο διεθνής Βέλγος, πλέον 34 ετών, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2023, βάζοντας τέλος σε μια σπουδαία καριέρα που περιελάμβανε κορυφαίες διακρίσεις και τίτλους σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο με τον ίδιο να ποστάρει στον προσωπικό του λογαριασμό στο X:

Για έναν μικρό Βέλγο από το Braine-le-Comte που έπαιζε ποδόσφαιρο για διασκέδαση, το να ενταχθώ στο Hall of Fame της Premier League, δίπλα σε τόσο σπουδαίους του αθλήματος, στα 34 μου χρόνια, είναι απίστευτο. Σας ευχαριστώ όλους — θα σας δω σύντομα, φίλοι μου!».

Thema Insights

