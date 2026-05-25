Φουρνιέ: Θέλω να τελειώσω εδώ την καριέρα μου, νιώθω σαν το σπίτι μου, δείτε βίντεο
Ο Γάλλος σούπερσταρ των «ερυθρόλευκων» πέτυχε 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ και αναδείχθηκε MVP του τελικού αλλά και όλου του Final Four της Αθήνας
Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν συγκλονιστικός στον τελικό του Final Four κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και οδήγησε τον Ολυμπιακό στο τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του. Ο 33χρονος Γάλλος σούπερεσταρ των «ερυθρόλευκων» πέτυχε 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ και αναδείχθηκε MVP του τελικού αλλά και όλου του Final Four της Αθήνας.
Μιλώντας μετά τη λήξη της αναμέτρησης στη συνέντευξη τύπου, ο Φουρνιέ αναφέρθηκε στον τελικό, την προσπάθεια της Ρεάλ παρά τις απουσίες αλλά και στο μέλλον του. «Πρώτα από όλα θέλω να συγχαρώ τη Ρεάλ Μαδρίτης για μία εκπληκτική σεζόν, ήταν αποκαρδιωτικό να παίξουν έναν τελικό με τόσες απουσίες, αλλά έπαιξαν πολύ σκληρά και μας έδωσαν μία πολύ δυνατή μάχη. Ο κόουτς Σκαριόλο είναι ειδικός στο να διαμορφώνει πλάνο παιχνιδιού και έπρεπε να παίζουμε άμυνα όλη τη βραδιά, καθώς μας άνοιγαν πολύ. Ήμασταν πολύ καλοί στο να προστατεύουμε το ζωγραφιστό, αλλά το να παίζει με δύο small forward κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο, έπαιξαν πολύ καλά, αλλά αντέξαμε, ήμασταν σκληροί, ενωμένοι, όπως πάντα. Οι οπαδοί μας έδωσαν τεράστια ώθηση, είναι ένας μεγάλος λόγος που κερδίσαμε.
Στη συνέχεια ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης και του Final Four είπε: «Ο οργανισμός, η ομάδα, οι οπαδοί με αγκάλιασαν, είναι αδύνατον να μη νιώθω σαν το σπίτι μου εδώ. Ήρθα πριν από δύο χρόνια, έχω άλλα δύο χρόνια στο συμβόλαιό μου, οπότε θα είμαι τέσσερα χρόνια στην ομάδα. Το μόνο μέρος που έκατσα περισσότερο ήταν το Ορλάντο, όπου έμεινα για επτά χρόνια. Ποιος ξέρει μπορεί να καταλήξω να είμαι περισσότερα χρόνια στον Πειραιά από ότι στο Ορλάντο, θα δούμε. Σίγουρα θέλω να κλείσω την καριέρα μου εδώ».
