Η συγχαρητήρια ανάρτηση του Νίκου Γκάλη για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό
SPORTS
Ολυμπιακός Νίκος Γκάλης Euroleague Ρεάλ Μαδρίτης

Η συγχαρητήρια ανάρτηση του Νίκου Γκάλη για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό

Ο «γκάνγκστερ» του ελληνικού μπάσκετ έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague

Η συγχαρητήρια ανάρτηση του Νίκου Γκάλη για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό
1 ΣΧΟΛΙΟ
Οι «ερυθρόλευκοι» στέφθηκαν για 4η φορά στην ιστορία τους Πρωταθλητές Ευρώπης, με τον Νίκο Γκάλη να στέλνει τα δικά του συγχαρητήρια.

Ο «γκάνγκστερ» του ευρωπαϊκού μπάσκετ παρακολούθησε δια ζώσης το Final Four και λίγο μετά τον τελικό ανέφερε σε ανάρτησή του.

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague. Εύχομαι κάθε επιτυχία ελληνικού συλλόγου στην Ευρώπη να φέρνει περισσότερα παιδιά κοντά στο μπάσκετ». 

1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης