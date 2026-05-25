Γουόρντ μετά την κατάκτηση της Euroleague στο protothema.gr: Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν πώς αισθάνομαι αυτή τη στιγμή
Ο 28χρονος Αμερικανός εμφανίστηκε με γυαλιά ηλίου, καπέλο και ένα πλατύ χαμόγελο
Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία. Επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 92-85 στο T-Center και φέρνει το τρόπαιο στον Πειραιά.
Ένας εκ των σημερινών πρωταγωνιστών ήταν ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος σημείωσε 7 πόντους μία ασίστ και ένα ριμπάουντ, ενώ ταυτόχρονα έπαιξε κομβικό ρόλο στην άμυνα.
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο 28χρονος Αμερικανός φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» εμφανίστηκε για δηλώσεις με γυαλιά ηλίου, καπέλο και ένα πλατύ χαμόγελο.
Εμφανώς χαρούμενος δήλωσε πως είναι ευλογημένος και ότι βρίσκεται στον παράδεισο, «το να κατακτάς πρωτάθλημα στο υψηλότερο επίπεδο, τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν πως αισθάνομαι αυτή τη στιγμή, είμαι ευγνώμον που μπορώ και βγαίνω στο παρκέ και παίζω μπάσκετ μαζί με καταπληκτικούς συμπαίκτες, προπονητές και οπαδούς».
«Ήταν μία διαφορετική εμπειρία για εμένα, έμαθα πολλά φέτος», τόνισε.
Αυτό είναι το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο που κατακτάει ο Γουόρντ, καθώς είχε κερδίσει το Eurocup με την Παρί το 2024.
