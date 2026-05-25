Μπέριλ ΜακΚίσικ στο protothema.gr για το επεισόδιο μεταξύ Σακίλ και Καμπάτσο: Ήμουν έτοιμη να κατέβω κάτω στο παρκέ
Μπέριλ ΜακΚίσικ στο protothema.gr για το επεισόδιο μεταξύ Σακίλ και Καμπάτσο: Ήμουν έτοιμη να κατέβω κάτω στο παρκέ
Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης η σύζυγος του παίκτη του Ολυμπιακού σηκώθηκε όρθια στις κερκίδες του T-Center και αντέδρασε έντονα
Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν οπαδοί, παίκτες και γενικότερα όλος ο σύλλογος του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της τέταρτης Euroleague. Το ίδιο ισχύει και για τις οικογένειες των παικτών των «ερυθρόλευκων».
Μιλώντας στο protothema.gr η σύζυγος του Σακίλ ΜακΚίσικ, Μπέριλ, αναφέρθηκε σχετικά με τα συναισθήματά της μετά τον τελικό αλλά και το θερμό επεισόδιο ανάμεσα στον φόργουορντ του Ολυμπιακού και τον Καμπάτασο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης ο Καμπάτσο συγκρούστηκε εκτός φάσης με τον ΜακΚίσικ, ο Αργεντίνος έπεσε στο glass floor και ο Αμερικανός γκαρντ έμεινε από πάνω του. Ο Καμπάτσο προσπάθησε να σηκωθεί, ο ΜακΚίσικ τον εμπόδιζε και οι δυο τους ήρθαν για λίγο στα χέρια, με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν, ηρεμώντας το κλίμα. Οι διαιτητές τσέκαραν τη φάση στο video και έδωσαν από μία τεχνική ποινή στον κάθε παίκτη, με τον Καμπάτσο έτσι να χρεώνεται με το τρίτο του προσωπικό φάουλ. Τότε η Μπέριλ σηκώθηκε όρθια και αντέδρασε έντονα από τις εξέδρες του T-Center.
«Ανυπομονώ να πανηγυρίσω. Ήμουν πολύ αγχωμένη στο τέλος, ήμουν έτοιμη να κατέβω κάτω στο παρκέ εκείνη τη στιγμή, ξέρεις για ποια στιγμή μιλάω».
Μιλώντας στο protothema.gr η σύζυγος του Σακίλ ΜακΚίσικ, Μπέριλ, αναφέρθηκε σχετικά με τα συναισθήματά της μετά τον τελικό αλλά και το θερμό επεισόδιο ανάμεσα στον φόργουορντ του Ολυμπιακού και τον Καμπάτασο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης ο Καμπάτσο συγκρούστηκε εκτός φάσης με τον ΜακΚίσικ, ο Αργεντίνος έπεσε στο glass floor και ο Αμερικανός γκαρντ έμεινε από πάνω του. Ο Καμπάτσο προσπάθησε να σηκωθεί, ο ΜακΚίσικ τον εμπόδιζε και οι δυο τους ήρθαν για λίγο στα χέρια, με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν, ηρεμώντας το κλίμα. Οι διαιτητές τσέκαραν τη φάση στο video και έδωσαν από μία τεχνική ποινή στον κάθε παίκτη, με τον Καμπάτσο έτσι να χρεώνεται με το τρίτο του προσωπικό φάουλ. Τότε η Μπέριλ σηκώθηκε όρθια και αντέδρασε έντονα από τις εξέδρες του T-Center.
«Ανυπομονώ να πανηγυρίσω. Ήμουν πολύ αγχωμένη στο τέλος, ήμουν έτοιμη να κατέβω κάτω στο παρκέ εκείνη τη στιγμή, ξέρεις για ποια στιγμή μιλάω».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα