ΜακΚίσικ στο protothema.gr: Παραλίγο να λιποθυμήσω, είναι ένα καταπληκτικό συναίσθημα, θέλω άλλο μία Euroleague με τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ρεάλ Μaδρίτης στον μεγάλο τελικό της Euroleague με σκορ 92-85 και κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του την κούπα.Σημαντικός παράγοντας του τελικού ήταν ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος μέτρησε 5 πόντους, 2 ριμπάουντ και μία ασίστ, αλλά ταυτόχρονα έδωσε τρομερή ενέργεια και στις δύο μεριές του παρκέ.Ο 35χρονος Αμερικάνος φόργουορντ μιλώντας στο protothema.gr είπε: «Δε ξέρω πως αισθάνομαι, είναι πολλά τα συναισθήματά μου αυτή τη στιγμή. Παραλίγο να λιποθυμήσω, είναι ένα καταπληκτικό συναίσθημα.Το χτίσαμε όλο αυτό μετά από πολλά χρόνια, πολλές ήττες, είχαμε "πείνα" για να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Δεν το χτίσαμε όλο αυτό σε μία νύχτα. Υπάρχουν πολλοί παίκτες κλειδιά. Αυτό το κάνει πολύ πιο γλυκό. Το θέλαμε δώσαμε μάχη είναι τρελό»Όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι έφτασε κοντά στην απόσυρση τα τελευταία χρόνια, απάντησε: «δεν θα σας πω τι ψιθύρισε ο προπονητής στα αυτιά μου, αλλά είχα πολλά συναισθήματα, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν σε φάση "", αλλά τώραΠιστεύω πως ήρθε το τέλος της κακής τύχης, ήρθε η ώρα η κακή τύχη να χτυπήσει κάποιες άλλες ομάδες για μια φορά. Χρειάστηκε ωριμότητα για να κερδίσεις μία ομάδα σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης, που είχε τόσες απουσίες, είχε πλάνο αγώνα, αλλά στο τέλος τα καταφέραμε.Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν, ειδικά όταν ακούστηκε η κόρνα και έληξε ο αγώνας. Στο τέλος πήγε να ξεφύγει η κατάσταση και έλεγα "", όποτε είμαι απλά χαρούμενος που τελείωσε».