Από τη Λαμία μέχρι την Πάτρα κι από τη Σάμο έως το Ηράκλειο: «Πάρτι» σε όλη την Ελλάδα για την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό, βίντεο και φωτογραφίες
Οπαδοί των «ερυθρόλευκων» ξεχύθηκαν στους δρόμους από τον Πειραιά μέχρι την Κρήτη για να γιορτάσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο
Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία κατακτώντας για τέταρτη φορά την Euroleague, προκαλώντας πανηγυρισμούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από τον Πειραιά και τη Λαμία μέχρι την Πάτρα, το Ηράκλειο, τη Ναύπακτο, τη Σάμο και τα Ιωάννινα, οι οπαδοί βγήκαν στους δρόμους και δημιούργησαν σκηνές ενθουσιασμού, με καπνογόνα, βεγγαλικά και χιλιάδες φωνές να γιορτάζουν τη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης.
Η κούπα της Euroleague επέστρεψε στον Πειραιά μετά από 13 χρόνια και 12 μέρες, και οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς.
Στη Λαμία, χιλιάδες φίλαθλοι γιόρτασαν την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες στους δρόμους της πόλης.
Λίγα λεπτά μετά τη λήξη του τελικού, οι οπαδοί στην Πάτρα κατέκλυσαν την πλατεία Γεωργίου. Η ατμόσφαιρα ήταν εκρηκτική, με πανό, καπνογόνα και βεγγαλικά να συνοδεύουν τα συνθήματα των φιλάθλων.
Στο Ηράκλειο της Κρήτης, η νίκη του Ολυμπιακού προκάλεσε ξέφρενη χαρά. Χιλιάδες οπαδοί βγήκαν στους δρόμους, με βεγγαλικά και καπνογόνα να δημιουργούν εντυπωσιακές εικόνες αποθέωσης για το τέταρτο ευρωπαϊκό της ομάδας.
Στη Ναύπακτο, οι φίλοι του Ολυμπιακού συμμετείχαν σε δυναμικούς πανηγυρισμούς, αναδεικνύοντας το πώς η ευρωπαϊκή επιτυχία της ομάδας ενώνει τους οπαδούς σε κάθε γωνιά της χώρας.
Η Σάμος γιόρτασε μαζί με όλη την Ελλάδα. Δεκάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν βράδυ της Κυριακής την Πλατεία Πυθαγόρα, μόλις ο Ολυμπιακός σφράγισε την ιστορική νίκη του επί της Ρεάλ Μαδρίτης.
Μοναδικές στιγμές ενθουσιασμού, πάθους και απόλυτης ικανοποίησης έζησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στη Λήμνο, γιορτάζοντας με την ψυχή τους την ιστορική κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από την ομάδα τους. Αμέσως μετά τη λήξη, το παλαιό γραφικό λιμανάκι της Μύρινας μετατράπηκε σε ένα πραγματικό «κόκκινο ηφαίστειο».
Το κόκκινο χρώμα της φωτιάς και του καπνού κυριάρχησε παντού, αποτυπώνοντας το μέγεθος της χαράς και της υπερηφάνειας των ντόπιων φιλάθλων για την κορυφαία αυτή επιτυχία.
Στους δρόμους βρέθηκαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού και στην Εύβοια με τρελούς πανηγυρισμούς από άκρη σε άκρη του νομού. Άναψαν φωτιές ενώ τα βεγγαλικά έκαναν τη νύχτα μέρα σε Αλιβέρι και Χαλκίδα.
Από βορρά προς νότο, η Ελλάδα γέμισε «ερυθρόλευκα» χρώματα.
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού πανηγύρισαν με πάθος την κατάκτηση της Euroleague, ενώ βίντεο και φωτογραφίες αποτυπώνουν την εκρηκτική ατμόσφαιρα σε πόλεις όπως ο Πειραιάς, η Λαμία, η Πάτρα, o Βόλος, τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, η Σάμος και η Ναύπακτος.
