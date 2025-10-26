Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Ο Μήτρογλου παρακολούθησε το χατ τρικ του Παυλίδη και φωτογραφήθηκε με τον Μουρίνιο
Ο Μήτρογλου παρακολούθησε το χατ τρικ του Παυλίδη και φωτογραφήθηκε με τον Μουρίνιο
Ο παλαίμαχος πλέον άσος των «Αετών» βρέθηκε ξανά στη Λισαβόνα
Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Μπενφίκα, Κώστας Μήτρογλου βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/10) στο «Ντα Λουζ» της Μπενφίκα για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των «αετών» κόντρα στην Αρούκα.
Έτσι είδε από πρώτο χέρι έναν άλλον Έλληνα, τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει ακόμη ένα χατ τρικ, το τρίτο του με τα χρώματα της Μπενφίκα και να οδηγεί την ομάδα του στη νίκη με 5-0 φέρνοντάς την σε απόσταση βολής από την Πόρτο (έναν βαθμό).
Ύστερα από την λήξη της αναμέτρησης, ο Κώστας Μήτρογλου πήρε τα παιδιά του και πήγε να βγάλει μία αναμνηστική φωτογραφία με το νέο προπονητή της Μπενφίκα, Ζοσέ Μουρίνιο, την οποία και μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του στα social media.
Όλες οι ειδήσεις
Οι ρυθμίσεις που ανοίγουν τα κλειστά σπίτια - Όλα τα κίνητρα για ιδιοκτήτες, τα οφέλη για ενοικιαστές
Βορίδης για την επίθεση σε εστιατόριο στο Ηράκλειο: Δεν με εκπλήσσουν, ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους
Χασάν Ταχσίν πασάς στους Βούλγαρους: «Από τους Έλληνες την πήραμε τη Θεσσαλονίκη, στους Έλληνες θα τη δώσουμε»
Έτσι είδε από πρώτο χέρι έναν άλλον Έλληνα, τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει ακόμη ένα χατ τρικ, το τρίτο του με τα χρώματα της Μπενφίκα και να οδηγεί την ομάδα του στη νίκη με 5-0 φέρνοντάς την σε απόσταση βολής από την Πόρτο (έναν βαθμό).
Ύστερα από την λήξη της αναμέτρησης, ο Κώστας Μήτρογλου πήρε τα παιδιά του και πήγε να βγάλει μία αναμνηστική φωτογραφία με το νέο προπονητή της Μπενφίκα, Ζοσέ Μουρίνιο, την οποία και μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του στα social media.
Όλες οι ειδήσεις
Οι ρυθμίσεις που ανοίγουν τα κλειστά σπίτια - Όλα τα κίνητρα για ιδιοκτήτες, τα οφέλη για ενοικιαστές
Βορίδης για την επίθεση σε εστιατόριο στο Ηράκλειο: Δεν με εκπλήσσουν, ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους
Χασάν Ταχσίν πασάς στους Βούλγαρους: «Από τους Έλληνες την πήραμε τη Θεσσαλονίκη, στους Έλληνες θα τη δώσουμε»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα