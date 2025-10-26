Ο Μήτρογλου παρακολούθησε το χατ τρικ του Παυλίδη και φωτογραφήθηκε με τον Μουρίνιο
SPORTS
Μπενφίκα Κώστας Μήτρογλου Βαγγέλης Παυλίδης

Ο Μήτρογλου παρακολούθησε το χατ τρικ του Παυλίδη και φωτογραφήθηκε με τον Μουρίνιο

Ο παλαίμαχος πλέον άσος των «Αετών» βρέθηκε ξανά στη Λισαβόνα

Ο Μήτρογλου παρακολούθησε το χατ τρικ του Παυλίδη και φωτογραφήθηκε με τον Μουρίνιο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Μπενφίκα, Κώστας Μήτρογλου βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/10) στο «Ντα Λουζ» της Μπενφίκα για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των «αετών» κόντρα στην Αρούκα.

Έτσι είδε από πρώτο χέρι έναν άλλον Έλληνα, τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει ακόμη ένα χατ τρικ, το τρίτο του με τα χρώματα της Μπενφίκα και να οδηγεί την ομάδα του στη νίκη με 5-0 φέρνοντάς την σε απόσταση βολής από την Πόρτο (έναν βαθμό).

Ύστερα από την λήξη της αναμέτρησης, ο Κώστας Μήτρογλου πήρε τα παιδιά του και πήγε να βγάλει μία αναμνηστική φωτογραφία με το νέο προπονητή της Μπενφίκα, Ζοσέ Μουρίνιο, την οποία και μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του στα social media.

Ο Μήτρογλου παρακολούθησε το χατ τρικ του Παυλίδη και φωτογραφήθηκε με τον Μουρίνιο



Όλες οι ειδήσεις

Οι ρυθμίσεις που ανοίγουν τα κλειστά σπίτια - Όλα τα κίνητρα για ιδιοκτήτες, τα οφέλη για ενοικιαστές

Βορίδης για την επίθεση σε εστιατόριο στο Ηράκλειο: Δεν με εκπλήσσουν, ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους

Χασάν Ταχσίν πασάς στους Βούλγαρους: «Από τους Έλληνες την πήραμε τη Θεσσαλονίκη, στους Έλληνες θα τη δώσουμε»
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης